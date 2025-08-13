31
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
35
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
23
o
بشري
31
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
خسارة كبيرة.. رحيل كاتب وأديب إثر مضاعفات التهاب رئوي حاد
Lebanon 24
13-08-2025
|
15:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
غيب الموت
صباح اليوم
الأربعاء، الأديب والروائي المصري الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر 88 عامًا، إثر إصابته بمضاعفات التهاب رئوي حاد.
Advertisement
الأديب الراحل الذي توفي في أحد مستشفيات
القاهرة
، يعد من أحد أبرز رواد الأدب فى مصر، كما أنه علامة من علامات الأدب المصري، وله مجموعة متنوعة من الأعمال المميزة، موثقة بعضها في قائمة أفضل مائة رواية عربية، كما له العديد من الأعمال المترجمة عن الأدب العالمي.
ونعى
وزير الثقافة
المصري الدكتور
أحمد فؤاد هنو
، الأديب الراحل صنع الله إبراهيم، مؤكدًا أن العالم فقد صاحب إرث أدبي وإنساني خالد. وقال إن الراحل مثل أحد أعمدة السرد العربي المعاصر، وامتازت أعماله بالعمق في الرؤية، مع التزامه الدائم بقضايا الوطن والإنسان، وهو ما جعله مثالاً للمبدع الذي جمع بين الحس الإبداعي والوعي النقدي.
واعتبر هنو أن فقدان صنع الله إبراهيم خسارة كبيرة للساحة الأدبية، فقد قدّم عبر مسيرته الطويلة أعمالًا روائية وقصصية أصبحت علامات مضيئة في المكتبة العربية، كما أثر في أجيال من الكتاب والمبدعين.
مواضيع ذات صلة
ميقاتي أبرق إلى فيروز معزياً: رحيل زياد خسارة كبيرة للفنّ ولبنان
Lebanon 24
ميقاتي أبرق إلى فيروز معزياً: رحيل زياد خسارة كبيرة للفنّ ولبنان
14/08/2025 01:59:22
14/08/2025 01:59:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء يعاني من التهاب في الأمعاء وحالته جيدة وسيمكث في المنزل لـ3 أيام
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء يعاني من التهاب في الأمعاء وحالته جيدة وسيمكث في المنزل لـ3 أيام
14/08/2025 01:59:22
14/08/2025 01:59:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تنشر فيديو وهي تبكي: خسارة كبيرة
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تنشر فيديو وهي تبكي: خسارة كبيرة
14/08/2025 01:59:22
14/08/2025 01:59:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشفى الرنتيسي للأطفال بغزة: التكدس السكاني الخطير يزيد من احتمالية تفشي الأمراض المعدية مثل التهاب السحايا
Lebanon 24
مستشفى الرنتيسي للأطفال بغزة: التكدس السكاني الخطير يزيد من احتمالية تفشي الأمراض المعدية مثل التهاب السحايا
14/08/2025 01:59:22
14/08/2025 01:59:22
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
نجم يثير قلق متابعيه برسالة مؤثرة.. ماذا جاء فيها؟
Lebanon 24
نجم يثير قلق متابعيه برسالة مؤثرة.. ماذا جاء فيها؟
14:43 | 2025-08-13
13/08/2025 02:43:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة فنان خلال حفل... وفيديو يُوثّق ما جرى على خشبة المسرح
Lebanon 24
إصابة فنان خلال حفل... وفيديو يُوثّق ما جرى على خشبة المسرح
10:12 | 2025-08-13
13/08/2025 10:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارتها تحطّمت... فنانة تتعرّض لحادث سير مروّع وهذا وضعها الصحيّ
Lebanon 24
سيارتها تحطّمت... فنانة تتعرّض لحادث سير مروّع وهذا وضعها الصحيّ
08:54 | 2025-08-13
13/08/2025 08:54:36
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم مرور سنوات طويلة... هذا ما قالته ممثلة شهيرة عن طلاقها
Lebanon 24
رغم مرور سنوات طويلة... هذا ما قالته ممثلة شهيرة عن طلاقها
07:41 | 2025-08-13
13/08/2025 07:41:47
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة سوريّة بارزة تتحدّث عن سبب خلافها مع زياد الرحباني.. وماذا قالت عن لقائها بالسيّدة فيروز؟
Lebanon 24
فنانة سوريّة بارزة تتحدّث عن سبب خلافها مع زياد الرحباني.. وماذا قالت عن لقائها بالسيّدة فيروز؟
05:58 | 2025-08-13
13/08/2025 05:58:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
Lebanon 24
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
02:16 | 2025-08-13
13/08/2025 02:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الجمعة.. ولكنها ستتراجع 10 درجات في هذا الموعد
Lebanon 24
ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الجمعة.. ولكنها ستتراجع 10 درجات في هذا الموعد
03:35 | 2025-08-13
13/08/2025 03:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
14:29 | 2025-08-13
13/08/2025 02:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
Lebanon 24
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
14:01 | 2025-08-13
13/08/2025 02:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لاريجاني في بيروت...تذكّروا ماذا قال ميقاتي لقاليباف
Lebanon 24
لاريجاني في بيروت...تذكّروا ماذا قال ميقاتي لقاليباف
09:00 | 2025-08-13
13/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:43 | 2025-08-13
نجم يثير قلق متابعيه برسالة مؤثرة.. ماذا جاء فيها؟
10:12 | 2025-08-13
إصابة فنان خلال حفل... وفيديو يُوثّق ما جرى على خشبة المسرح
08:54 | 2025-08-13
سيارتها تحطّمت... فنانة تتعرّض لحادث سير مروّع وهذا وضعها الصحيّ
07:41 | 2025-08-13
رغم مرور سنوات طويلة... هذا ما قالته ممثلة شهيرة عن طلاقها
05:58 | 2025-08-13
فنانة سوريّة بارزة تتحدّث عن سبب خلافها مع زياد الرحباني.. وماذا قالت عن لقائها بالسيّدة فيروز؟
04:50 | 2025-08-13
من بينهم ميريام فارس وأصالة.. هذا المرض يصيب أغلب النجوم
فيديو
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
14/08/2025 01:59:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
14:28 | 2025-08-12
14/08/2025 01:59:22
Lebanon 24
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
02:22 | 2025-08-12
14/08/2025 01:59:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24