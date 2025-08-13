Advertisement

فنون ومشاهير

خسارة كبيرة.. رحيل كاتب وأديب إثر مضاعفات التهاب رئوي حاد

Lebanon 24
13-08-2025 | 15:49
A-
A+
Doc-P-1404393-638907222302206929.webp
Doc-P-1404393-638907222302206929.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
غيب الموت صباح اليوم الأربعاء، الأديب والروائي المصري الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر 88 عامًا، إثر إصابته بمضاعفات التهاب رئوي حاد.
Advertisement

الأديب الراحل الذي توفي في أحد مستشفيات القاهرة، يعد  من أحد أبرز رواد الأدب فى مصر، كما أنه علامة من علامات الأدب المصري، وله مجموعة متنوعة من الأعمال المميزة، موثقة بعضها في قائمة أفضل مائة رواية عربية، كما له العديد من الأعمال المترجمة عن الأدب العالمي.

ونعى وزير الثقافة المصري الدكتور أحمد فؤاد هنو، الأديب الراحل صنع الله إبراهيم، مؤكدًا أن العالم فقد صاحب إرث أدبي وإنساني خالد. وقال إن الراحل مثل أحد أعمدة السرد العربي المعاصر، وامتازت أعماله بالعمق في الرؤية، مع التزامه الدائم بقضايا الوطن والإنسان، وهو ما جعله مثالاً للمبدع الذي جمع بين الحس الإبداعي والوعي النقدي.

واعتبر هنو أن فقدان صنع الله إبراهيم خسارة كبيرة للساحة الأدبية، فقد قدّم عبر مسيرته الطويلة أعمالًا روائية وقصصية أصبحت علامات مضيئة في المكتبة العربية، كما أثر في أجيال من الكتاب والمبدعين.
مواضيع ذات صلة
ميقاتي أبرق إلى فيروز معزياً: رحيل زياد خسارة كبيرة للفنّ ولبنان
lebanon 24
14/08/2025 01:59:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء يعاني من التهاب في الأمعاء وحالته جيدة وسيمكث في المنزل لـ3 أيام
lebanon 24
14/08/2025 01:59:22 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تنشر فيديو وهي تبكي: خسارة كبيرة
lebanon 24
14/08/2025 01:59:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشفى الرنتيسي للأطفال بغزة: التكدس السكاني الخطير يزيد من احتمالية تفشي الأمراض المعدية مثل التهاب السحايا
lebanon 24
14/08/2025 01:59:22 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:12 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:41 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:58 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:43 | 2025-08-13
10:12 | 2025-08-13
08:54 | 2025-08-13
07:41 | 2025-08-13
05:58 | 2025-08-13
04:50 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24