خسارة كبيرة.. رحيل كاتب وأديب إثر مضاعفات التهاب رئوي حاد

Advertisement

غيب الموت الأربعاء، الأديب والروائي المصري الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر 88 عامًا، إثر إصابته بمضاعفات التهاب رئوي حاد.الأديب الراحل الذي توفي في أحد مستشفيات ، يعد من أحد أبرز رواد الأدب فى مصر، كما أنه علامة من علامات الأدب المصري، وله مجموعة متنوعة من الأعمال المميزة، موثقة بعضها في قائمة أفضل مائة رواية عربية، كما له العديد من الأعمال المترجمة عن الأدب العالمي.ونعى المصري الدكتور ، الأديب الراحل صنع الله إبراهيم، مؤكدًا أن العالم فقد صاحب إرث أدبي وإنساني خالد. وقال إن الراحل مثل أحد أعمدة السرد العربي المعاصر، وامتازت أعماله بالعمق في الرؤية، مع التزامه الدائم بقضايا الوطن والإنسان، وهو ما جعله مثالاً للمبدع الذي جمع بين الحس الإبداعي والوعي النقدي.واعتبر هنو أن فقدان صنع الله إبراهيم خسارة كبيرة للساحة الأدبية، فقد قدّم عبر مسيرته الطويلة أعمالًا روائية وقصصية أصبحت علامات مضيئة في المكتبة العربية، كما أثر في أجيال من الكتاب والمبدعين.