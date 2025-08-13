بعد تعرّضها لجلطة وإدخالها العناية المركزة.. هذه آخر المستجدات الصحية للفنانة القديرة (صورة)

تعرّضت الفنانة القديرة حياة الفهد لوعكة صحية مفاجئة.

ووجهت الصفحة الرسمية للفنانة القديرة على منصة "إنستغرام" دعوة صادقة إلى جمهورها ومحبيها بالدعاء لها بالشفاء.



وأعرب فريق عملها ومؤسسة الفهد عن أملهم الكبير في أن تعود قريبًا وهي تنعم بكامل صحتها وعافيتها.

وأوضح الاتحاد للإنتاج الفني والمسرحي وصنّاع الترفيه عن تعرضها لجلطة، وانه تم منع الزيارة عنها بشكل نهائي حتى تتعافى وهي تخضع للرعاية الطبية في انتظار استقرار حالتها.



وأصدرت أسرة الفنانة حياة الفهد بيانًا جاء فيه: "تعلن أسرة ومحبو الفنانة القديرة حياة الفهد ومؤسسة الفهد أن أم الجميع تمر حاليًا بوعكة صحية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنّ عليها بالشفاء العاجل، وأن يعيدها إلى محبيها وهي بأتم الصحة والعافية"، مستشهدين بقوله تعالى: "وإذا مرضت فهو يشفين".



وقام العديد من النجوم والمشاهير على منصات التواصل الاجتماعي بالتعبير عن دعمهم للفنانة حياة الفهد في هذه المرحلة، حيث وجهوا رسائل مليئة بالمحبة والدعوات.



وشاركت الفهد في الموسم الرمضاني الماضي بعمل درامي بعنوان "أفكار أمي".

حياة الفهد، المولودة عام 1948 في ، تعدّ واحدة من أهم رموز الدراما الخليجية والعربية. انطلقت مسيرتها الفنية في ستينيات القرن الماضي، واستطاعت بموهبتها الاستثنائية وحضورها اللافت أن تحجز لنفسها مكانة راسخة في قلوب المشاهدين.



قدمت أعمالاً لا تُنسى تنوّعت بين الكوميديا والتراجيديا، من بينها "رقية وسبيكة"، و"الحيالة"، و"الخراز"، والتي ما زالت حاضرة في ذاكرة الجمهور حتى اليوم.



عُرفت بجرأتها في اختيار النصوص ومعالجتها للقضايا الاجتماعية والإنسانية في ، ما جعلها تستحق عن جدارة لقب "سيدة الشاشة الخليجية".