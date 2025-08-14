Advertisement

فنون ومشاهير

بتهمة نشر الفسق والفجور.. راقصة شهيرة بقبضة الأمن! (صورة)

Lebanon 24
14-08-2025 | 02:44
A-
A+
Doc-P-1404516-638907617708130655.jpg
Doc-P-1404516-638907617708130655.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألقت قوات الأمن المصرية القبض على الراقصة ميرا جمال، المعروفة باسم "بوسي الأسد"، من داخل شقة مستأجرة في منطقة الهرم.
Advertisement

وباشرت جهات التحقيق أعمالها مع الراقصة "بوسي الأسد،" على خلفية اتهامها بنشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتحقيق نسب مشاهدة عالية وزيادة أرباحها المادية بطرق غير مشروعة.
 
 
 
 
 
 
وأفادت تقارير بأن "بوسي الأسد"، اعترفت خلال التحقيقات بأنها قامت بنشر مقاطع مثيرة وخادشه للحياء بغرض زيادة نسب المشاهدة، واستقطاب متابعين بهدف الحصول على أرباح مالية من المنصات.

واعترفت الراقصة بأنها تلقت عروضًا من متابعين لممارسة الجنس مقابل مبالغ مالية، وأنها وافقت على بعضها بالفعل، باعتبار أن "هذا النشاط هو وسيلة التربح الأساسية لها"، وفق ما نقله موقع "صدى البلد".

كما اعترفت أنها قامت بحذف بعض التطبيقات والصفحات مؤخرًا خشية الملاحقة القانونية، خاصة بعد تشديد الرقابة على محتوى مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة. (إرم نيوز)



مواضيع ذات صلة
لنشرها "الفسق والفجور".. إلقاء القبض على بلوغر خلال تصوير إعلان
lebanon 24
14/08/2025 13:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تقضي معظم وقتها في الفراش.. راقصة شرقية شهيرة حالتها الصحية صعبة وتطلب تادعاء لها
lebanon 24
14/08/2025 13:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"استغفر الله".. راقصة شرقية شهيرة تُثير الجدل ببدلة رقص فاضحة جداً شاهدوا الفيديو
lebanon 24
14/08/2025 13:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"حماس" تعدم 12 فلسطينيا بتهمة نشر الفوضى والتخابر (الحدث)
lebanon 24
14/08/2025 13:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:08 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:31 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:28 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:32 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:32 | 2025-08-14
04:08 | 2025-08-14
03:31 | 2025-08-14
02:28 | 2025-08-14
01:32 | 2025-08-14
23:40 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24