فنون ومشاهير
بتهمة نشر الفسق والفجور.. راقصة شهيرة بقبضة الأمن! (صورة)
Lebanon 24
14-08-2025
|
02:44
ألقت
قوات الأمن
المصرية
القبض على الراقصة ميرا جمال، المعروفة باسم "
بوسي
الأسد
"، من داخل شقة مستأجرة في منطقة الهرم.
وباشرت جهات التحقيق أعمالها مع الراقصة "بوسي الأسد،" على خلفية اتهامها بنشر الفسق والفجور عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
، لتحقيق نسب مشاهدة عالية وزيادة أرباحها المادية بطرق غير مشروعة.
وأفادت تقارير بأن "بوسي الأسد"، اعترفت خلال التحقيقات بأنها قامت بنشر مقاطع مثيرة وخادشه للحياء بغرض زيادة نسب المشاهدة، واستقطاب متابعين بهدف الحصول على أرباح مالية من المنصات.
واعترفت الراقصة بأنها تلقت عروضًا من متابعين لممارسة الجنس مقابل مبالغ مالية، وأنها وافقت على بعضها بالفعل، باعتبار أن "هذا النشاط هو وسيلة التربح الأساسية لها"، وفق ما نقله موقع "صدى البلد".
كما اعترفت أنها قامت بحذف بعض التطبيقات والصفحات مؤخرًا خشية الملاحقة القانونية، خاصة بعد تشديد الرقابة على محتوى مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة. (إرم نيوز)
