بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
14-08-2025
|
03:31
تحدثت الإعلامية في قناة
mtv
دينا فاخوري بصراحة عن عمليات التجميل التي قامت وذلك خلال حلولها ضيفة مع الإعلامية
رانيا زيادة أشقر
.
وكشفت ديانا أنها أجرت عمليات تجميل وانها خضغت في بداياتها لحقن بوتوكس في شفتها إلا انها عانت من انتفاخ كبير ما جعل إدارة الـ MTV تطلب منها التوقف عن الهواء لكي يخف الورم.
وأعلنت ديانا انها تحب ان تكون مُثيرة على الشاشة وانها تحاول التغيير دائما من مظهرها كي لا يمل المشاهد.
وقالت ديانا انها تشجع النساء على اللجوء إلى عمليات التجميل شرط ان يخترن الطبيب الكفوء ومعرفة ما هي المواد التي يتم حقنها.
وكشفت ديانا انها بعد إنجابها لطفلها دانييل قامت بسحب كل الفيلة من وجهها.
