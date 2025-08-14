هل انفصلت نجوى كرم حقًا عن زوجها الإماراتي؟



Advertisement

إلا أن مصادر خاصة لـ"ET بالعربي" نفت هذه الشائعات، مؤكدة أن "الحياة حلوة وبيعيشوا حياتهم كزوجين بطريقتهم الخاصة بعيدًا عن الإعلام". أثارت تصريحات الفنانة خلال حفلها في ، والتي تحدثت فيها عن الحب والعلاقات، تكهنات حول انفصالها عن زوجها .إلا أن مصادر خاصة لـ"ET بالعربي" نفت هذه الشائعات، مؤكدة أن "الحياة حلوة وبيعيشوا حياتهم كزوجين بطريقتهم الخاصة بعيدًا عن الإعلام".

التكهنات ازدادت بعد منشور للإعلامي على منصة "إكس"، حيث كتب: "نَسمَعُ عن الزّواج والطّلاق، الارتباط والانفصال… كلّها قسمة ونصيب. أقدار… المهمّ: الحياة حلوة. وتستمرّ… الأهمّ: الصّحّة. والبقيّة تفاصيل."



وفي حديث سابق عبر "ET بالعربي"، عبّرت عن تقديرها الكبير لرأي زوجها، مؤكدة أنها تحرص دائمًا على أخذ ملاحظاته بعين الاعتبار، سواء في إطلالاتها أو أعمالها، قائلة: "بحب منه كلمة ولا غلطة… بوثق برأيه كثير". (et)