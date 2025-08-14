33
o
بيروت
35
o
طرابلس
32
o
صور
36
o
جبيل
33
o
صيدا
34
o
جونية
38
o
النبطية
40
o
زحلة
39
o
بعلبك
33
o
بشري
35
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
هل انفصلت نجوى كرم حقًا عن زوجها الإماراتي؟
Lebanon 24
14-08-2025
|
09:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثارت تصريحات الفنانة
نجوى كرم
خلال حفلها في
مهرجان قرطاج
، والتي تحدثت فيها عن الحب والعلاقات، تكهنات حول انفصالها عن زوجها
عمر الدهماني
.
Advertisement
إلا أن مصادر خاصة لـ"ET بالعربي" نفت هذه الشائعات، مؤكدة أن "الحياة حلوة وبيعيشوا حياتهم كزوجين بطريقتهم الخاصة بعيدًا عن الإعلام".
التكهنات ازدادت بعد منشور للإعلامي
نيشان
على منصة "إكس"، حيث كتب: "نَسمَعُ عن الزّواج والطّلاق، الارتباط والانفصال… كلّها قسمة ونصيب. أقدار… المهمّ: الحياة حلوة. وتستمرّ… الأهمّ: الصّحّة. والبقيّة تفاصيل."
وفي حديث سابق عبر "ET بالعربي"، عبّرت
نجوى
عن تقديرها الكبير لرأي زوجها، مؤكدة أنها تحرص دائمًا على أخذ ملاحظاته بعين الاعتبار، سواء في إطلالاتها أو أعمالها، قائلة: "بحب منه كلمة ولا غلطة… بوثق برأيه كثير". (et)
مواضيع ذات صلة
يصغرها بـ 15 عاماً.. أنباء عن انفصال نجوى كرم عن زوجها الإماراتي إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
يصغرها بـ 15 عاماً.. أنباء عن انفصال نجوى كرم عن زوجها الإماراتي إليكم التفاصيل (فيديو)
14/08/2025 18:04:18
14/08/2025 18:04:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصل عمرو يوسف عن زوجته كنده علوش؟
Lebanon 24
هل انفصل عمرو يوسف عن زوجته كنده علوش؟
14/08/2025 18:04:18
14/08/2025 18:04:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة تركيّة شهيرة تُثير الجدل... هل انفصلت عن زوجها؟
Lebanon 24
ممثلة تركيّة شهيرة تُثير الجدل... هل انفصلت عن زوجها؟
14/08/2025 18:04:18
14/08/2025 18:04:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الكاميرات كشفت الحقيقة.. هل انفصلت ايشواريا راي عن زوجها؟
Lebanon 24
الكاميرات كشفت الحقيقة.. هل انفصلت ايشواريا راي عن زوجها؟
14/08/2025 18:04:18
14/08/2025 18:04:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وفاة دانييل سبنسر.. نجمة “What’s Happening!!” عن 60 عامًا
Lebanon 24
وفاة دانييل سبنسر.. نجمة “What’s Happening!!” عن 60 عامًا
10:50 | 2025-08-14
14/08/2025 10:50:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة غير متوقعة.. هؤلاء هم أعضاء لجنة تحكيم "the voice kids"!
Lebanon 24
مفاجأة غير متوقعة.. هؤلاء هم أعضاء لجنة تحكيم "the voice kids"!
09:44 | 2025-08-14
14/08/2025 09:44:30
Lebanon 24
Lebanon 24
عشق ممثلة أُخرى.. ممثلة سورية شهيرة تبرّر خيانة زوجها (فيديو)
Lebanon 24
عشق ممثلة أُخرى.. ممثلة سورية شهيرة تبرّر خيانة زوجها (فيديو)
08:51 | 2025-08-14
14/08/2025 08:51:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ياسيمن صبري و"لوك" جديد
Lebanon 24
بالفيديو.. ياسيمن صبري و"لوك" جديد
07:53 | 2025-08-14
14/08/2025 07:53:39
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم مصيري.. هذا ما كشفه إعلامي شهير عن حالة أنغام الصحية
Lebanon 24
يوم مصيري.. هذا ما كشفه إعلامي شهير عن حالة أنغام الصحية
04:32 | 2025-08-14
14/08/2025 04:32:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
Lebanon 24
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
14:01 | 2025-08-13
13/08/2025 02:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
14/08/2025 03:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
14:29 | 2025-08-13
13/08/2025 02:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء يقر مساعدة للقطاع العام وتطويع 1500 دركي..
Lebanon 24
مجلس الوزراء يقر مساعدة للقطاع العام وتطويع 1500 دركي..
22:52 | 2025-08-13
13/08/2025 10:52:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا يتحرّك "حزب الله" الآن.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
هكذا يتحرّك "حزب الله" الآن.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي
16:00 | 2025-08-13
13/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
10:50 | 2025-08-14
وفاة دانييل سبنسر.. نجمة “What’s Happening!!” عن 60 عامًا
09:44 | 2025-08-14
مفاجأة غير متوقعة.. هؤلاء هم أعضاء لجنة تحكيم "the voice kids"!
08:51 | 2025-08-14
عشق ممثلة أُخرى.. ممثلة سورية شهيرة تبرّر خيانة زوجها (فيديو)
07:53 | 2025-08-14
بالفيديو.. ياسيمن صبري و"لوك" جديد
04:32 | 2025-08-14
يوم مصيري.. هذا ما كشفه إعلامي شهير عن حالة أنغام الصحية
04:08 | 2025-08-14
تزوج بامرأة ثانية في أميركا قبل ان يُطلق زوجته الأولى.. هذا ما كشفه فنان لبناني عن حياته (فيديو)
فيديو
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
14/08/2025 18:04:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
14/08/2025 18:04:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
14/08/2025 18:04:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24