Advertisement

فنون ومشاهير

هل انفصلت نجوى كرم حقًا عن زوجها الإماراتي؟

Lebanon 24
14-08-2025 | 09:48
A-
A+
Doc-P-1404659-638907871544119145.png
Doc-P-1404659-638907871544119145.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثارت تصريحات الفنانة نجوى كرم خلال حفلها في مهرجان قرطاج، والتي تحدثت فيها عن الحب والعلاقات، تكهنات حول انفصالها عن زوجها عمر الدهماني
Advertisement

إلا أن مصادر خاصة لـ"ET بالعربي" نفت هذه الشائعات، مؤكدة أن "الحياة حلوة وبيعيشوا حياتهم كزوجين بطريقتهم الخاصة بعيدًا عن الإعلام".
 
التكهنات ازدادت بعد منشور للإعلامي نيشان على منصة "إكس"، حيث كتب: "نَسمَعُ عن الزّواج والطّلاق، الارتباط والانفصال… كلّها قسمة ونصيب. أقدار… المهمّ: الحياة حلوة. وتستمرّ… الأهمّ: الصّحّة. والبقيّة تفاصيل."

وفي حديث سابق عبر "ET بالعربي"، عبّرت نجوى عن تقديرها الكبير لرأي زوجها، مؤكدة أنها تحرص دائمًا على أخذ ملاحظاته بعين الاعتبار، سواء في إطلالاتها أو أعمالها، قائلة: "بحب منه كلمة ولا غلطة… بوثق برأيه كثير". (et)
مواضيع ذات صلة
يصغرها بـ 15 عاماً.. أنباء عن انفصال نجوى كرم عن زوجها الإماراتي إليكم التفاصيل (فيديو)
lebanon 24
14/08/2025 18:04:18 Lebanon 24 Lebanon 24
هل انفصل عمرو يوسف عن زوجته كنده علوش؟
lebanon 24
14/08/2025 18:04:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة تركيّة شهيرة تُثير الجدل... هل انفصلت عن زوجها؟
lebanon 24
14/08/2025 18:04:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الكاميرات كشفت الحقيقة.. هل انفصلت ايشواريا راي عن زوجها؟
lebanon 24
14/08/2025 18:04:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:50 | 2025-08-14
09:44 | 2025-08-14
08:51 | 2025-08-14
07:53 | 2025-08-14
04:32 | 2025-08-14
04:08 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24