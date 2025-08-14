Advertisement

فنون ومشاهير

بعد زواجها... شاهدوا بالصورة ما فعلته يومي على "انستغرام"

Lebanon 24
14-08-2025
قامت "البلوغر" يمنى خوري المعروفة باسم "يومي"، بتغيير إسمها على "إنستغرام"، بعد زواجها من رجل الأعمال التركيّ - البريطانيّ غورهان كيزيلوز.
وأضافت "يومي" عائلة زوجها، وأصبح إسمها الرسميّ على "إنستغرام" يمنى خوري كيزيلوز.
 
 
