فنون ومشاهير

بالصورة... والد أمل طالب في المستشفى

Lebanon 24
15-08-2025 | 08:03
نشرت الممثلة الكوميديّة ومُقدّمة البرامج أمل طالب، صورة لوالدها من داخل المستشفى.
وفي الصورة، ظهرت طالب وهي تُمسك بيدّ والدها، وقالت: "حمدلله عالسلامة يابي".
 
  
 
