فنون ومشاهير

فنانة تُغادر لبنان مع عائلتها: الوداع ليس سهلاً (صورة)

Lebanon 24
15-08-2025 | 08:58
أعلنت الفنانة ناي سليمان، أنّها وعائلتها غادرت لبنان، بعدما قضائها العطلة الصيفيّة، وعودتها إلى الإمارات.
ونشرت سليمان صورة وهي برفقة إبنها، وقالت: "القول وداعاً للبنان ليس سهلاً، هذا وطننا، دماؤنا وجذورنا".
 
 
وأضافت: "لكن، نجد الراحة في دبي، المكان الذي كان بيتاً لي منذ سنّ الـ19". 
 
 
 
10:53 | 2025-08-15
10:12 | 2025-08-15
09:54 | 2025-08-15
08:03 | 2025-08-15
06:08 | 2025-08-15
03:42 | 2025-08-15
