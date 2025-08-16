Advertisement

فنون ومشاهير

قاما بإلغاء بعضهما.. رد فعل مُفاجئ من كريم عبد العزيز تجاه دينا الشربيني وما مصير فيلمهما؟

Lebanon 24
16-08-2025 | 02:55
تصدّر إسم الفنان المصري كريم محمود عبد العزيز، منصات التواصل، بعدما لاحظ الجمهور إلغاءه متابعة زميلته الفنانة دينا الشربيني، عبر إنستغرام، لترد الأخيرة بخطوة مُماثلة، ما أثار موجة من التكهنات حول طبيعة علاقتهما.
وفي خضم الجدل، نشر كريم صورة تجمعه بزوجته، آن الرفاعي، وأرفقها بكلمة مقتضبة: "بحبك"، في إشارة واضحة إلى استقرار حياته الزوجية. 
 
 
 
يأتي ذلك بعد سلسلة من الشائعات المنتشرة خلال الأيام الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعية وعدد من سائل الإعلام، حول انفصال كريم عبدالعزيز، عن زوجته، ونيته الارتباط من فنانة أخرى.

من ناحية أخرى، انتشرت أخبار عن توقف تصوير فيلم "طلقني" الذي يقوم ببطولته ودينا الشربيني، وذلك بعدما ألغى الفنانان متابعة بعضهما على "إنستغرام"، وهو الأمر الذي نفاه مسؤولون في الشركة المنتجة للفيلم، مؤكدين أن التصوير لم يتوقف، ولا توجد أي أزمات في التصوير، كما أن فريق العمل ليست لديه معلومات عن أي أزمات شخصية بين بطلَي الفيلم، وأن أبطال الفيلم سوف يستأنفون التصوير مطلع الأسبوع المقبل داخل القاهرة.
 
