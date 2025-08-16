قاما بإلغاء بعضهما.. رد فعل مُفاجئ من كريم عبد العزيز تجاه دينا الشربيني وما مصير فيلمهما؟



وفي خضم الجدل، نشر كريم صورة تجمعه بزوجته، آن ، وأرفقها بكلمة مقتضبة: "بحبك"، في إشارة واضحة إلى استقرار حياته الزوجية. تصدّر إسم الفنان المصري كريم ، منصات التواصل، بعدما لاحظ الجمهور إلغاءه متابعة زميلته الفنانة ، عبر إنستغرام، لترد الأخيرة بخطوة مُماثلة، ما أثار موجة من التكهنات حول طبيعة علاقتهما.وفي خضم الجدل، نشر كريم صورة تجمعه بزوجته، آن ، وأرفقها بكلمة مقتضبة: "بحبك"، في إشارة واضحة إلى استقرار حياته الزوجية.

يأتي ذلك بعد سلسلة من الشائعات المنتشرة خلال الأيام الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعية وعدد من سائل الإعلام، حول انفصال كريم ، عن زوجته، ونيته الارتباط من فنانة أخرى.



من ناحية أخرى، انتشرت عن توقف تصوير فيلم "طلقني" الذي يقوم ببطولته ودينا الشربيني، وذلك بعدما ألغى الفنانان متابعة بعضهما على "إنستغرام"، وهو الأمر الذي نفاه مسؤولون في الشركة المنتجة للفيلم، مؤكدين أن التصوير لم يتوقف، ولا توجد أي أزمات في التصوير، كما أن فريق العمل ليست لديه معلومات عن أي أزمات شخصية بين بطلَي الفيلم، وأن أبطال الفيلم سوف يستأنفون التصوير مطلع الأسبوع المقبل داخل .