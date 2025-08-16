31
فنون ومشاهير
بعد طلاقهما.. تامر حسني يكشف أسراراً عن بسمة بوسيل (فيديو)
Lebanon 24
16-08-2025
|
04:27
A-
A+
أحيا الفنان المصري
تامر حسني
حفلا غنائيا برأس
الحكمة
بالساحل
الشمالي
بحضور الآلاف من جمهوره من مختلف الجنسيات.
بدأ الحفل بصعود تامر على خشبة المسرح مرددًا "ميدلي" استعراضي يضم عددًا من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني وتخللها أجواء من الـfire works للفنان أحمد عصام ثم انطلق تامر ليشعل الحفل بالمزيد من أغانيه الجديدة بالإضافة الى أغنية "ذوقك العالي" التي سبق وقدمها كدويتو مع الكينغ
محمد منير
حيث طالب تامر من الجمهور بالدعاء له بالعافية والصحة الدائمة، كما قدم تامر أغنية" ملكةجمال
الكون
" و"المقص" تلبية لرغبات الجمهور.
وتلقى تامر طوال الحفل عددًا كبيرًا من الهدايا منها ورود وصورة بورتريه بالإضافة الى "تيشيرتات".
وعلى هامش الحفل حل تامر ضيفاً على الإعلامية
شيرين
حمدي في لقاء خاص على قناة ONE، وتحدث عن مدى قوة العلاقة التي تربطه بطليقته وأم أولاده الفنانة
بسمة بوسيل
، مؤكدا على استعانته بآرائها الفنية ورجوعه الدائم إليها حتى بعد الانفصال، مشيرا أن الاحترام بينهما لا يزال قائمًا، وأن رأيها ما زال يحظى بثقته في اختياراته الغنائية.
وتابع: "من زمان جدا، وأنا بكتب أو بلحن، كانت بسمة وأمي دايمًا بيسمعوا معايا ويختاروا، وفعلًا أغنية "لينا ميعاد" كنت عرضتها عليها وحبتها جدًا، وسألتها أنزلها ولا لأ، قالتلي: تنزل طبعًا".
وأضاف تامر : "وبسمة أيضا في الغناء أصبحت محترفة، وحاليًا بتقترح عليا أني أضيف عُرب معينة أثناء غنائي، فأقول لها حلوة جدًا ، فترد عليا موضحة أنها وأخداها مني من الأساس، وأنا حتى الآن بأخذ رأيها".(لها)
