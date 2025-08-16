Advertisement

فنون ومشاهير

رقصت "شبه عارية".. هذا ما كشفته التحقيقات مع الراقصة الشهيرة (صورة)

Lebanon 24
16-08-2025 | 04:48
A-
A+
Doc-P-1405361-638909417556748409.jpg
Doc-P-1405361-638909417556748409.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد القبض عليها قبل أيام، نشرت وزارة الداخلية المصرية نتائج التحقيق التي أجرتها الجهات الأمنية المختصة مع الراقصة ياسمين سامي المعروفة بلقب "بوسي الأسد". 
Advertisement

وعثرت القوات الأمنية في منزل "بوسي الأسد" على شعر مستعار و4 هواتف محمولة ومبالغ مالية وزجاجة مشروبات كحولية وجواز سفر، وتم التحفظ على تلك المضبوطات، بحسب مصادر مصرية.
 
 
وجاء في بيان الداخلية: "أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى الراقصات بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء وبصورة مبتذلة منافية للآداب العامة".

وأضاف البيان: "عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتها 4 هواتف محمولة، بفحصها فنياً تبين احتوائها على دلائل تؤكد على نشاطها الإجرامى".

وختم البيان: "بمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية". 

وقررت الجهات الأمنية في مصر حبس الراقصة ياسمين سامي، 4 أيام، على ذمة التحقيق، لاتهامها بنشر الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانضمت ياسمين سامي "بوسي الأسد"لقائمة ضمت العشرات من البلوغرز ومشاهير منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيق "تيك توك"، الذين ألقي القبض عليهم من جانب السلطات، في إطار حملة أمنية واسعة النطاق.(إرم نيوز)

مواضيع ذات صلة
أرسلت له صوراً عارية.. فنان شهير يتهم فتاة بتحريضه على علاقة غير شرعية!
lebanon 24
16/08/2025 12:32:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أخبار عن زواج زوجها عليها.. هذا ما كشفته الفنانة الشهيرة عن حياتها الخاصة (صورة)
lebanon 24
16/08/2025 12:32:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن هجوم "كروكوس" في روسيا.. هذا ما كشفته التحقيقات
lebanon 24
16/08/2025 12:32:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية فرنسا: المشاهد المميتة خلال توزيع الطعام في غزة "فضيحة وعار وانتهاك للإنسانية"
lebanon 24
16/08/2025 12:32:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:54 | 2025-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:27 | 2025-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2025-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:55 | 2025-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2025-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:54 | 2025-08-16
04:27 | 2025-08-16
04:15 | 2025-08-16
02:55 | 2025-08-16
02:05 | 2025-08-16
01:42 | 2025-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24