فنون ومشاهير
رقصت "شبه عارية".. هذا ما كشفته التحقيقات مع الراقصة الشهيرة (صورة)
Lebanon 24
16-08-2025
|
04:48
بعد القبض عليها قبل أيام، نشرت
وزارة الداخلية
المصرية
نتائج التحقيق التي أجرتها الجهات الأمنية المختصة مع الراقصة ياسمين سامي المعروفة بلقب "
بوسي
الأسد
".
وعثرت القوات الأمنية في منزل "بوسي الأسد" على شعر مستعار و4 هواتف محمولة ومبالغ مالية وزجاجة مشروبات كحولية وجواز سفر، وتم التحفظ على تلك المضبوطات، بحسب مصادر
مصرية
.
وجاء في بيان الداخلية: "أكدت معلومات وتحريات
الإدارة العامة
لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى الراقصات بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء وبصورة مبتذلة منافية للآداب العامة".
وأضاف البيان: "عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتها 4 هواتف محمولة، بفحصها فنياً تبين احتوائها على دلائل تؤكد على نشاطها الإجرامى".
وختم البيان: "بمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية".
وقررت الجهات الأمنية في مصر حبس الراقصة ياسمين سامي، 4 أيام، على ذمة التحقيق، لاتهامها بنشر الفسق عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
.
وانضمت ياسمين سامي "بوسي الأسد"لقائمة ضمت العشرات من البلوغرز ومشاهير منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيق "تيك توك"، الذين ألقي القبض عليهم من جانب السلطات، في إطار حملة أمنية واسعة النطاق.(إرم نيوز)
