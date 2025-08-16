31
بيروت
طرابلس
صور
جبيل
صيدا
جونية
النبطية
زحلة
بعلبك
بشري
بيت الدين
كفردبيان
فنون ومشاهير
نجم شهير يرفض عرضا بـ 250 ألف دولار للمشاركة في برنامج بدبي!
Lebanon 24
16-08-2025
04:54
رفض النجم
التركي
شاتاي اولسوي عرضا بقيمة 250 ألف دولار للمشاركة في
برنامج تلفزيوني
في دبي بشأن إعادة إنتاج مسلسل "في الداخل" الذي أُعيد تصويره بمشاركة ممثلين عرب، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية.
وأفيد بأن مدة البرنامج كانت 45 دقيقة فقط.
