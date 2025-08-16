Advertisement

فنون ومشاهير

نجم شهير يرفض عرضا بـ 250 ألف دولار للمشاركة في برنامج بدبي!

Lebanon 24
16-08-2025 | 04:54
Doc-P-1405369-638909427042083550.webp
Doc-P-1405369-638909427042083550.webp photos 0
رفض النجم التركي شاتاي اولسوي عرضا بقيمة 250 ألف دولار للمشاركة في برنامج تلفزيوني في دبي بشأن إعادة إنتاج مسلسل "في الداخل" الذي أُعيد تصويره بمشاركة ممثلين عرب، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية.
وأفيد بأن مدة البرنامج كانت 45 دقيقة فقط.  
 
