نجم شهير يرفض عرضا بـ 250 ألف دولار للمشاركة في برنامج بدبي!

رفض النجم شاتاي اولسوي عرضا بقيمة 250 ألف دولار للمشاركة في في دبي بشأن إعادة إنتاج مسلسل "في الداخل" الذي أُعيد تصويره بمشاركة ممثلين عرب، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية.وأفيد بأن مدة البرنامج كانت 45 دقيقة فقط.