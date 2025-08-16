Advertisement

فنون ومشاهير

خلال قضاء عطلتهم الصيفية… صور جديدة لنجل إيلي صعب وزوجته وولديهما شاهدوها

Lebanon 24
16-08-2025 | 06:17
Doc-P-1405387-638909470922475691.png
Doc-P-1405387-638909470922475691.png photos 0
شاركت كريستينا صعب عبر ستوري حسابها على إنستغرام مجموعة صور تجمعها بزوجها إيلي صعب جونيور، نجل المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، وابنيهما صوفيا وإيلي، موثقةً أجواء عطلتهم الصيفية واستمتاعهم بالطبيعة.

في إحدى الصور، ظهرت كريستينا في أحضان الطبيعة مرتديةً تنورة وتوب من الكروشيه الصيفي باللون البني الفاتح، مع شعر منسدل على كتفيها وملامح طبيعية خالية من المكياج.

كما نشرت صورة أخرى التُقطت من الخلف لزوجها إيلي صعب جونيور وولديهما على شاطئ البحر.


ولم تخلُ الصور من لمسة عائلية دافئة، إذ شاركت كريستينا صورة ثالثة أيضًا من الخلف، تظهر العائلة وهم يسيرون جنبًا إلى جنب يدًا بيد في أحد الأزقة وسط الطبيعة، بإطلالات صيفية متناسقة من شورت وتوب، في لحظة عائلية جميلة ومليئة بالدفء.
















