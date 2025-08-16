خلال قضاء عطلتهم الصيفية… صور جديدة لنجل إيلي صعب وزوجته وولديهما شاهدوها

شاركت عبر حسابها على إنستغرام مجموعة صور تجمعها بزوجها ، نجل المصمم صعب، وابنيهما صوفيا وإيلي، موثقةً أجواء عطلتهم الصيفية واستمتاعهم بالطبيعة.



في إحدى الصور، ظهرت كريستينا في أحضان الطبيعة مرتديةً تنورة وتوب من الكروشيه الصيفي باللون البني الفاتح، مع شعر منسدل على كتفيها وملامح طبيعية خالية من المكياج.

كما نشرت صورة أخرى التُقطت من الخلف لزوجها إيلي صعب جونيور وولديهما على .





