راقصة وممثلة غائبة عن الساحة الفنية تحسم حقيقة زواجها من عم أنغام… وهذا ما أعلنته

وقالت في تصريح متلفز: "الشائعات في حياتي كثيرة، قالوا إني اعتزلت الفن وتزوجت من المطرب ، لكن دعهم يقولوا حديث في الهواء".وأضافت :" تزوجته كان أشرف لي ما يقولوا كنت أعيش معه بدون زواج"، مشددة أن هذه الشائعة أزعجتها كثيرًا.ونفت اعتزالها الفن، موضحة أن ابتعادها عن الساحة الفنية يعود فقط إلى ظروفها الصحية، مؤكدة أن كل ما يُقال عن نيتها الاعتزال عاري تماماً عن الصحة.