فنون ومشاهير
راقصة وممثلة غائبة عن الساحة الفنية تحسم حقيقة زواجها من عم أنغام… وهذا ما أعلنته
Lebanon 24
16-08-2025
|
08:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الراقصة والممثلة
المصرية
نجوى فؤاد
، الغائبة عن الساحة الفنية، حقيقة الجدل حول شائعة زواجها من المغني الراحل عماد عبدالحليم، عم مواطنتها
المغنية
أنغام
، مؤكدة أن ما يُروج غير صحيح.
وقالت في تصريح متلفز: "الشائعات في حياتي كثيرة، قالوا إني اعتزلت الفن وتزوجت من المطرب
عماد عبد الحليم
، لكن دعهم يقولوا حديث في الهواء".
وأضافت :"
لو كنت
تزوجته كان أشرف لي ما يقولوا كنت أعيش معه بدون زواج"، مشددة أن هذه الشائعة أزعجتها كثيرًا.
ونفت
نجوى
فؤاد
اعتزالها الفن، موضحة أن ابتعادها عن الساحة الفنية يعود فقط إلى ظروفها الصحية، مؤكدة أن كل ما يُقال عن نيتها الاعتزال عاري تماماً عن الصحة.
