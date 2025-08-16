Advertisement

فنون ومشاهير

راقصة وممثلة غائبة عن الساحة الفنية تحسم حقيقة زواجها من عم أنغام… وهذا ما أعلنته

Lebanon 24
16-08-2025 | 08:03
A-
A+
Doc-P-1405419-638909546843471267.png
Doc-P-1405419-638909546843471267.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت الراقصة والممثلة المصرية نجوى فؤاد، الغائبة عن الساحة الفنية، حقيقة الجدل حول شائعة زواجها من المغني الراحل عماد عبدالحليم، عم مواطنتها المغنية أنغام، مؤكدة أن ما يُروج غير صحيح.
Advertisement


وقالت في تصريح متلفز: "الشائعات في حياتي كثيرة، قالوا إني اعتزلت الفن وتزوجت من المطرب عماد عبد الحليم، لكن دعهم يقولوا حديث في الهواء". 


وأضافت :" لو كنت تزوجته كان أشرف لي ما يقولوا كنت أعيش معه بدون زواج"، مشددة أن هذه الشائعة أزعجتها كثيرًا.


ونفت نجوى فؤاد اعتزالها الفن، موضحة أن ابتعادها عن الساحة الفنية يعود فقط إلى ظروفها الصحية، مؤكدة أن كل ما يُقال عن نيتها الاعتزال عاري تماماً عن الصحة.




 
مواضيع ذات صلة
أنغام تطمئن جمهورها بصورة من مستشفى ألماني.. ما حقيقة مرضها الخطير؟
lebanon 24
16/08/2025 22:31:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد غياب... جاستين بيبر يعود إلى الساحة الفنيّة بألبوم جديد
lebanon 24
16/08/2025 22:31:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة لبنانية عن باسل خياط: طلع راقص محترف
lebanon 24
16/08/2025 22:31:31 Lebanon 24 Lebanon 24
عن عودة فضل شاكر إلى الساحة الفنية.. هذا ما قالته سيرين عبد النور
lebanon 24
16/08/2025 22:31:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:01 | 2025-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2025-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:17 | 2025-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:54 | 2025-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:30 | 2025-08-16
13:01 | 2025-08-16
09:15 | 2025-08-16
06:17 | 2025-08-16
04:54 | 2025-08-16
04:48 | 2025-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24