فنون ومشاهير

أوهمتها وأوقعتها في الفخ.. فنّانة متّهمة بالاحتيال وانتحال صفة

Lebanon 24
16-08-2025 | 13:01
Doc-P-1405488-638909714974620008.png
Doc-P-1405488-638909714974620008.png photos 0
قدّمت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، بلاغاً إلى النائب العام ضد فنانة شهيرة ومحامٍ، متهمةً إياهما بالاحتيال وانتحال الصفة.
وبحسب البلاغ، أقنعت الفنانة شربتلي بقدرة محامٍ "دولي كبير" على الترافع أمام المحاكم الفرنسية، فحررت له توكيلاً قانونياً، وسددت مبالغ ضخمة بلغت 50 ألف دولار أميركي ومليون جنيه مصري كأتعاب ومصاريف دعوى. لكن التحقيقات الأولية كشفت أن المحامي لم يكن يملك أي صفة قانونية للترافع في فرنسا، بل لم يحضر الجلسة ولم يتخذ أي إجراء يخص القضية.

محامي شربتلي، طارق العوضي، أوضح أن موكلته تعرضت لما وصفه بـ"النصب والاحتيال"، بعدما انتظرت أكثر من عامين وعوداً من الفنانة المتهمة بإرجاع الأموال دون جدوى، مطالباً بفتح تحقيق عاجل وتفريغ المحادثات والرسائل والتحويلات البنكية كأدلة دامغة.

وتأتي هذه الواقعة بعد أسابيع من السجال العلني بين شربتلي والفنانة هالة صدقي، إثر قضية سرقة مجوهرات اتُّهم فيها المخرج عمر زهران، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بالشهادة الزور والسب والقذف، وصولاً إلى اتهام خالد يوسف نفسه لصدقي بالإساءة له. (العين)
00:48 | 2025-08-17
23:48 | 2025-08-16
15:51 | 2025-08-16
14:30 | 2025-08-16
09:15 | 2025-08-16
08:03 | 2025-08-16
