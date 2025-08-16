29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
11
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
أوهمتها وأوقعتها في الفخ.. فنّانة متّهمة بالاحتيال وانتحال صفة
Lebanon 24
16-08-2025
|
13:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
قدّمت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج
خالد يوسف
، بلاغاً إلى
النائب العام
ضد فنانة شهيرة ومحامٍ، متهمةً إياهما بالاحتيال وانتحال الصفة.
Advertisement
وبحسب البلاغ، أقنعت الفنانة شربتلي بقدرة محامٍ "دولي كبير" على الترافع أمام المحاكم
الفرنسية
، فحررت له توكيلاً قانونياً، وسددت مبالغ ضخمة بلغت 50 ألف دولار أميركي ومليون جنيه
مصري
كأتعاب ومصاريف دعوى. لكن التحقيقات الأولية كشفت أن المحامي لم يكن يملك أي صفة قانونية للترافع في
فرنسا
، بل لم يحضر الجلسة ولم يتخذ أي إجراء يخص القضية.
محامي شربتلي، طارق
العوضي
، أوضح أن موكلته تعرضت لما وصفه بـ"النصب والاحتيال"، بعدما انتظرت أكثر من عامين وعوداً من الفنانة المتهمة بإرجاع الأموال دون جدوى، مطالباً بفتح تحقيق عاجل وتفريغ المحادثات والرسائل والتحويلات البنكية كأدلة دامغة.
وتأتي هذه الواقعة بعد أسابيع من السجال العلني بين شربتلي والفنانة هالة صدقي، إثر قضية سرقة مجوهرات اتُّهم فيها المخرج عمر زهران، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بالشهادة
الزور
والسب والقذف، وصولاً إلى اتهام خالد يوسف نفسه لصدقي بالإساءة له. (العين)
مواضيع ذات صلة
تعميم صورة موقوف بجرائم احتيال وانتحال صفة…هل من وقع ضحية أعماله؟
Lebanon 24
تعميم صورة موقوف بجرائم احتيال وانتحال صفة…هل من وقع ضحية أعماله؟
17/08/2025 08:36:52
17/08/2025 08:36:52
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة جداً مُتهمة بالنصب والإحتيال! (صورة)
Lebanon 24
فنانة شهيرة جداً مُتهمة بالنصب والإحتيال! (صورة)
17/08/2025 08:36:52
17/08/2025 08:36:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أوقاف صور الإسلامية السنية حذّرت من عواقب انتحال صفة دينية
Lebanon 24
أوقاف صور الإسلامية السنية حذّرت من عواقب انتحال صفة دينية
17/08/2025 08:36:52
17/08/2025 08:36:52
Lebanon 24
Lebanon 24
انتحلت صفة ممرضة وعالجت آلاف الأشخاص.. هذا مصيرها
Lebanon 24
انتحلت صفة ممرضة وعالجت آلاف الأشخاص.. هذا مصيرها
17/08/2025 08:36:52
17/08/2025 08:36:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
خلال محاولة إنقاذ ابنه.. مدير تصوير عربي شاب قضى غرقا
Lebanon 24
خلال محاولة إنقاذ ابنه.. مدير تصوير عربي شاب قضى غرقا
00:48 | 2025-08-17
17/08/2025 12:48:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هكذا عبّرت أصالة عن اشتياقها للشعب اللبناني
Lebanon 24
بالفيديو.. هكذا عبّرت أصالة عن اشتياقها للشعب اللبناني
23:48 | 2025-08-16
16/08/2025 11:48:50
Lebanon 24
Lebanon 24
رافعة العلم اللبناني.. أصالة على المسارح اللبنانية بعد غياب 27 عاما (فيديو)
Lebanon 24
رافعة العلم اللبناني.. أصالة على المسارح اللبنانية بعد غياب 27 عاما (فيديو)
15:51 | 2025-08-16
16/08/2025 03:51:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة تطال "تيكتوكرز" عرب.. ما القصة؟ (صور)
Lebanon 24
فضيحة تطال "تيكتوكرز" عرب.. ما القصة؟ (صور)
14:30 | 2025-08-16
16/08/2025 02:30:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"كسرني نصين"... ممثلة شهيرة تبكي متأثرة وتكشف عن معاناتها الكبيرة بعد فقدان والدها
Lebanon 24
"كسرني نصين"... ممثلة شهيرة تبكي متأثرة وتكشف عن معاناتها الكبيرة بعد فقدان والدها
09:15 | 2025-08-16
16/08/2025 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"كهربائياً".. هذا ما قرّره "أصحاب مولدات"
Lebanon 24
"كهربائياً".. هذا ما قرّره "أصحاب مولدات"
15:50 | 2025-08-16
16/08/2025 03:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة مدويّة يطلقها جنوبيون.. ماذا حصل بعد خطاب نعيم قاسم؟
Lebanon 24
رسالة مدويّة يطلقها جنوبيون.. ماذا حصل بعد خطاب نعيم قاسم؟
10:30 | 2025-08-16
16/08/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟
13:47 | 2025-08-16
16/08/2025 01:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)
Lebanon 24
مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)
12:01 | 2025-08-16
16/08/2025 12:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة بدء تحركات في الداخل السوري باتجاه لبنان؟
Lebanon 24
ما حقيقة بدء تحركات في الداخل السوري باتجاه لبنان؟
07:33 | 2025-08-16
16/08/2025 07:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
00:48 | 2025-08-17
خلال محاولة إنقاذ ابنه.. مدير تصوير عربي شاب قضى غرقا
23:48 | 2025-08-16
بالفيديو.. هكذا عبّرت أصالة عن اشتياقها للشعب اللبناني
15:51 | 2025-08-16
رافعة العلم اللبناني.. أصالة على المسارح اللبنانية بعد غياب 27 عاما (فيديو)
14:30 | 2025-08-16
فضيحة تطال "تيكتوكرز" عرب.. ما القصة؟ (صور)
09:15 | 2025-08-16
"كسرني نصين"... ممثلة شهيرة تبكي متأثرة وتكشف عن معاناتها الكبيرة بعد فقدان والدها
08:03 | 2025-08-16
راقصة وممثلة غائبة عن الساحة الفنية تحسم حقيقة زواجها من عم أنغام… وهذا ما أعلنته
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
17/08/2025 08:36:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
17/08/2025 08:36:52
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
17/08/2025 08:36:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24