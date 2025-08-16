أوهمتها وأوقعتها في الفخ.. فنّانة متّهمة بالاحتيال وانتحال صفة

Advertisement

قدّمت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج ، بلاغاً إلى ضد فنانة شهيرة ومحامٍ، متهمةً إياهما بالاحتيال وانتحال الصفة.وبحسب البلاغ، أقنعت الفنانة شربتلي بقدرة محامٍ "دولي كبير" على الترافع أمام المحاكم ، فحررت له توكيلاً قانونياً، وسددت مبالغ ضخمة بلغت 50 ألف دولار أميركي ومليون جنيه كأتعاب ومصاريف دعوى. لكن التحقيقات الأولية كشفت أن المحامي لم يكن يملك أي صفة قانونية للترافع في ، بل لم يحضر الجلسة ولم يتخذ أي إجراء يخص القضية.محامي شربتلي، طارق ، أوضح أن موكلته تعرضت لما وصفه بـ"النصب والاحتيال"، بعدما انتظرت أكثر من عامين وعوداً من الفنانة المتهمة بإرجاع الأموال دون جدوى، مطالباً بفتح تحقيق عاجل وتفريغ المحادثات والرسائل والتحويلات البنكية كأدلة دامغة.وتأتي هذه الواقعة بعد أسابيع من السجال العلني بين شربتلي والفنانة هالة صدقي، إثر قضية سرقة مجوهرات اتُّهم فيها المخرج عمر زهران، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بالشهادة والسب والقذف، وصولاً إلى اتهام خالد يوسف نفسه لصدقي بالإساءة له. (العين)