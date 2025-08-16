29
فضيحة تطال "تيكتوكرز" عرب.. ما القصة؟ (صور)
أعلنت
وزارة الداخلية
المصرية
عن توقيف صانعتَي المحتوى الشهيرتين على
مواقع التواصل الاجتماعي
والمعروفتين باسم "فراولة وتفاحة"، بعد بلاغات عدة تتهمهما بنشر مقاطع مصوّرة خادشة للحياء ومخالفة للقيم المجتمعية، إضافة إلى استغلال المنصات لتحقيق مكاسب مالية.
بحسب مصادر أمنية، داهمت قوة من الشرطة محل إقامتهما في دائرة قسم أول أكتوبر –
الجيزة
، حيث عُثر بحوزتهما على كمية من مخدر "الآيس" وأقراص مخدرة. وبمواجهتهما، أقرتا بحيازة المواد بغرض الاتجار، كما اعترفتا بإنتاج مقاطع مثيرة للجدل لزيادة نسب المشاهدة والأرباح.
التحقيقات الأولية كشفت أن نشاطهما تجاوز حدود المحتوى المصوَّر، إذ أظهرت التحريات الأمنية تورطهما في شبكة مشبوهة تستقطب شبانًا من جنسيات عربية مقابل مبالغ مالية قد تصل إلى نحو 4 آلاف دولار في الليلة.
خلال تفتيش الهواتف والأجهزة المضبوطة، عثرت الشرطة على رسائل ومحادثات توثق الاتفاقات المالية وتبادل العناوين، ما عزّز من الاتهامات الموجهة إليهما بممارسة أنشطة غير قانونية. (العين)
