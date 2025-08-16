Advertisement

فنون ومشاهير

فضيحة تطال "تيكتوكرز" عرب.. ما القصة؟ (صور)

Lebanon 24
16-08-2025 | 14:30
A-
A+
Doc-P-1405517-638909768418000882.png
Doc-P-1405517-638909768418000882.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن توقيف صانعتَي المحتوى الشهيرتين على مواقع التواصل الاجتماعي والمعروفتين باسم "فراولة وتفاحة"، بعد بلاغات عدة تتهمهما بنشر مقاطع مصوّرة خادشة للحياء ومخالفة للقيم المجتمعية، إضافة إلى استغلال المنصات لتحقيق مكاسب مالية.
Advertisement

بحسب مصادر أمنية، داهمت قوة من الشرطة محل إقامتهما في دائرة قسم أول أكتوبر – الجيزة، حيث عُثر بحوزتهما على كمية من مخدر "الآيس" وأقراص مخدرة. وبمواجهتهما، أقرتا بحيازة المواد بغرض الاتجار، كما اعترفتا بإنتاج مقاطع مثيرة للجدل لزيادة نسب المشاهدة والأرباح.
فراولة وتفاحة

التحقيقات الأولية كشفت أن نشاطهما تجاوز حدود المحتوى المصوَّر، إذ أظهرت التحريات الأمنية تورطهما في شبكة مشبوهة تستقطب شبانًا من جنسيات عربية مقابل مبالغ مالية قد تصل إلى نحو 4 آلاف دولار في الليلة.

خلال تفتيش الهواتف والأجهزة المضبوطة، عثرت الشرطة على رسائل ومحادثات توثق الاتفاقات المالية وتبادل العناوين، ما عزّز من الاتهامات الموجهة إليهما بممارسة أنشطة غير قانونية. (العين)
فراولة وتفاحة
مواضيع ذات صلة
تحذير عاجل من "OpenAI"... ما القصة؟
lebanon 24
17/08/2025 08:36:59 Lebanon 24 Lebanon 24
فضيحة يعلنها "لواء": جيش إسرائيل يمارس "أكبر عملية احتيال"!
lebanon 24
17/08/2025 08:36:59 Lebanon 24 Lebanon 24
فضيحة مدوية.. نجم مسلسل "التفاح الحرام" خان زوجته مع زميلته! (صور)
lebanon 24
17/08/2025 08:36:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية فرنسا: المشاهد المميتة خلال توزيع الطعام في غزة "فضيحة وعار وانتهاك للإنسانية"
lebanon 24
17/08/2025 08:36:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
00:48 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:48 | 2025-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:51 | 2025-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:01 | 2025-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2025-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
00:48 | 2025-08-17
23:48 | 2025-08-16
15:51 | 2025-08-16
13:01 | 2025-08-16
09:15 | 2025-08-16
08:03 | 2025-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24