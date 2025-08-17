Advertisement

خلال محاولة إنقاذ ابنه.. مدير تصوير عربي شاب قضى غرقا

Lebanon 24
17-08-2025 | 00:48
A-
A+
Doc-P-1405584-638910139151896447.png
Doc-P-1405584-638910139151896447.png photos 0
فُجع الوسط الفني، السبت، بوفاة مدير التصوير تيمور تيمور، الذي قضى غرقًا أثناء محاولته إنقاذ ابنه على أحد شواطئ مدينة رأس الحكمة. وقد تمكن من إنقاذ طفله، فيما لم يتمكن من النجاة، حيث جرى انتشال جثمانه ونقله إلى مشرحة مستشفى رأس الحكمة بمطروح لاستكمال الإجراءات القانونية.
المخرج أحمد خالد موسى كان أول من أعلن الخبر عبر صفحته على "فيسبوك"، حيث نعاه بكلمات مؤثرة، ما أثار صدمة وحزنًا كبيرين بين متابعيه وزملائه. كما أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيان نعي أشادت فيه بمسيرة الراحل، وقدّم النقيب أشرف زكي وأعضاء مجلس النقابة تعازيهم لأسرة الفقيد.
مدير التصوير تيمور تيمور

يُعد تيمور تيمور من أبرز الأسماء في التصوير السينمائي والدرامي، إذ ترك بصمات فنية لافتة في العديد من المسلسلات والأفلام. وكان آخر أعماله مسلسل "جودر 2" الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا ملحوظًا.

