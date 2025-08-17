خلال محاولة إنقاذ ابنه.. مدير تصوير عربي شاب قضى غرقا

Advertisement

فُجع الوسط الفني، السبت، بوفاة مدير التصوير تيمور، الذي قضى غرقًا أثناء محاولته إنقاذ ابنه على أحد شواطئ مدينة رأس . وقد تمكن من إنقاذ طفله، فيما لم يتمكن من النجاة، حيث جرى انتشال جثمانه ونقله إلى مشرحة مستشفى رأس الحكمة بمطروح لاستكمال الإجراءات القانونية.المخرج كان أول من أعلن الخبر عبر صفحته على " "، حيث نعاه بكلمات مؤثرة، ما أثار صدمة وحزنًا كبيرين بين متابعيه وزملائه. كما أصدرت بيان نعي أشادت فيه بمسيرة الراحل، وقدّم النقيب وأعضاء تعازيهم لأسرة الفقيد.يُعد تيمور تيمور من أبرز الأسماء في التصوير السينمائي والدرامي، إذ ترك بصمات فنية لافتة في العديد من المسلسلات والأفلام. وكان آخر أعماله مسلسل "جودر 2" الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا ملحوظًا.