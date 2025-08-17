"إسطنبول حبيبتي".. مسلسل تركي جديد يخترق الشاشات

Advertisement

العمل الذي أنتجته شركة Go Turkey يتألف من عشر حلقات قصيرة لا تتجاوز كل منها ثلاث دقائق، بإخراج أوزان أجيكتان، ويُعرض مجانًا عبر القناة الرسمية للشركة على " ".وتجاوز نجاح المسلسل الحدود المحلية، متصدرًا الترند في وعدد من الدول بينها وإيطاليا والهند والمكسيك، فيما تخطى صداه أكثر من 76 دولة حول العالم. وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير على منصات التواصل، حيث تم تداول مقاطع وصور من الحلقات، وسط إشادة بالكيمياء الواضحة بين بطليه وفكرة العمل المبتكرة.تدور القصة حول شخصية "تان"، رجل أعمال لا يؤمن بالحب، و"إسطنبول"، رائدة أعمال تطور خوارزمية ذكاء اصطناعي تحاكي المشاعر. ومن خلال ثلاث مواعيد فقط، تحاول التقنية أن تثبت قدرتها على إيجاد الحب الحقيقي، لتبدأ رحلة غير متوقعة تمزج بين المنطق والعاطفة.ويشارك في البطولة إلى جانب أكيوريك وساراتش أوغلو كل من ياسمين ألين وإيلادا أكدوجان، فيما كتب النص كمال هامامجيوغلو.