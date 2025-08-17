Advertisement

فنون ومشاهير

"إسطنبول حبيبتي".. مسلسل تركي جديد يخترق الشاشات

Lebanon 24
17-08-2025 | 03:35
A-
A+
Doc-P-1405628-638910240226152839.png
Doc-P-1405628-638910240226152839.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خطف المسلسل التركي الجديد "إسطنبول حبيبتي – Istanbul My Love" الأضواء منذ بدء عرضه، محققًا تفاعلًا واسعًا عبر المنصات الرقمية، خصوصًا بفضل أداء نجميه إنجين أكيوريك وعفراء ساراتش أوغلو، إلى جانب الإخراج المختلف الذي جمع بين الرومانسية والتكنولوجيا الحديثة.
Advertisement

العمل الذي أنتجته شركة Go Turkey يتألف من عشر حلقات قصيرة لا تتجاوز كل منها ثلاث دقائق، بإخراج أوزان أجيكتان، ويُعرض مجانًا عبر القناة الرسمية للشركة على "يوتيوب".

وتجاوز نجاح المسلسل الحدود المحلية، متصدرًا الترند في تركيا وعدد من الدول بينها إسبانيا وإيطاليا والهند والمكسيك، فيما تخطى صداه أكثر من 76 دولة حول العالم. وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير على منصات التواصل، حيث تم تداول مقاطع وصور من الحلقات، وسط إشادة بالكيمياء الواضحة بين بطليه وفكرة العمل المبتكرة.

تدور القصة حول شخصية "تان"، رجل أعمال لا يؤمن بالحب، و"إسطنبول"، رائدة أعمال تطور خوارزمية ذكاء اصطناعي تحاكي المشاعر. ومن خلال ثلاث مواعيد فقط، تحاول التقنية أن تثبت قدرتها على إيجاد الحب الحقيقي، لتبدأ رحلة غير متوقعة تمزج بين المنطق والعاطفة.

ويشارك في البطولة إلى جانب أكيوريك وساراتش أوغلو كل من ياسمين ألين وإيلادا أكدوجان، فيما كتب النص كمال هامامجيوغلو.
مواضيع ذات صلة
"تاس" عن مصدر تركي: المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستعقد في إسطنبول الأربعاء
lebanon 24
17/08/2025 13:44:19 Lebanon 24 Lebanon 24
اختراق بث التلفزيون الإيراني.. دعوة لانتفاضة وشعار "فجر الأسود" يملأ الشاشات
lebanon 24
17/08/2025 13:44:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد سنوات من الغياب... ممثل تركيّ يعود بمسلسل جديد
lebanon 24
17/08/2025 13:44:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"الشاشات المضادة للكسر".. لماذا هي مهمة؟
lebanon 24
17/08/2025 13:44:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
06:18 | 2025-08-17
05:27 | 2025-08-17
04:39 | 2025-08-17
04:32 | 2025-08-17
03:53 | 2025-08-17
02:51 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24