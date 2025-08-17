31
فنون ومشاهير
"إسطنبول حبيبتي".. مسلسل تركي جديد يخترق الشاشات
Lebanon 24
17-08-2025
|
03:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
خطف المسلسل
التركي
الجديد "إسطنبول حبيبتي – Istanbul My Love" الأضواء منذ بدء عرضه، محققًا تفاعلًا واسعًا عبر المنصات الرقمية، خصوصًا بفضل أداء نجميه إنجين أكيوريك وعفراء ساراتش
أوغلو
، إلى جانب الإخراج المختلف الذي جمع بين الرومانسية والتكنولوجيا الحديثة.
العمل الذي أنتجته شركة Go Turkey يتألف من عشر حلقات قصيرة لا تتجاوز كل منها ثلاث دقائق، بإخراج أوزان أجيكتان، ويُعرض مجانًا عبر القناة الرسمية للشركة على "
يوتيوب
".
وتجاوز نجاح المسلسل الحدود المحلية، متصدرًا الترند في
تركيا
وعدد من الدول بينها
إسبانيا
وإيطاليا والهند والمكسيك، فيما تخطى صداه أكثر من 76 دولة حول العالم. وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير على منصات التواصل، حيث تم تداول مقاطع وصور من الحلقات، وسط إشادة بالكيمياء الواضحة بين بطليه وفكرة العمل المبتكرة.
تدور القصة حول شخصية "تان"، رجل أعمال لا يؤمن بالحب، و"إسطنبول"، رائدة أعمال تطور خوارزمية ذكاء اصطناعي تحاكي المشاعر. ومن خلال ثلاث مواعيد فقط، تحاول التقنية أن تثبت قدرتها على إيجاد الحب الحقيقي، لتبدأ رحلة غير متوقعة تمزج بين المنطق والعاطفة.
ويشارك في البطولة إلى جانب أكيوريك وساراتش أوغلو كل من ياسمين ألين وإيلادا أكدوجان، فيما كتب النص كمال هامامجيوغلو.
