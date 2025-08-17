بعد معاناته من سكتة دماغية.. نجم تلفزيوني يكشف عن حالته الصعبة

وقال: "أُصبتُ بالصرع في سن متقدمة، وأتعرض لنوبات متكررة يصعب السيطرة عليها، وهي ما يُعرف بالنوبات العنقودية."وأوضح أن هذه النوبات قد تتكرر أكثر من مرة خلال وقت قصير، مشيرًا إلى خطورة الوضع في غياب التدخل الطبي السريع. وأضاف: "لديّ أدوية طارئة تحسّبًا لأي نوبة جديدة، ورغم صعوبة الأمر، أحاول أن أتعامل معه بشكل طبيعي."رسائل الدعم انهالت على النجم التلفزيوني، حيث عبّر كثير من المصابين بالصرع عن تضامنهم معه وشكرهم له على استخدام منصته لزيادة الوعي بالمرض. وكتب أحد المتابعين: "شكراً لك على شجاعتك في الحديث عن هذه التجربة، نحن معك."