فنون ومشاهير

بعد معاناته من سكتة دماغية.. نجم تلفزيوني يكشف عن حالته الصعبة

Lebanon 24
17-08-2025 | 04:32
أعلن نجم التلفزيون البريطاني مايكل باريمور (73 عامًا) إصابته بالصرع، بعد معاناته من سكتة دماغية  غيّرت مجرى حياته.
باريمور، الذي أعاد بناء حضوره الجماهيري عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك ويوتيوب، شارك متابعيه البالغ عددهم نحو 3.8 مليون مقطع فيديو يروي فيه تفاصيل حالته.
 
وقال: "أُصبتُ بالصرع في سن متقدمة، وأتعرض لنوبات متكررة يصعب السيطرة عليها، وهي ما يُعرف بالنوبات العنقودية."

وأوضح أن هذه النوبات قد تتكرر أكثر من مرة خلال وقت قصير، مشيرًا إلى خطورة الوضع في غياب التدخل الطبي السريع. وأضاف: "لديّ أدوية طارئة في المنزل تحسّبًا لأي نوبة جديدة، ورغم صعوبة الأمر، أحاول أن أتعامل معه بشكل طبيعي."

رسائل الدعم انهالت على النجم التلفزيوني، حيث عبّر كثير من المصابين بالصرع عن تضامنهم معه وشكرهم له على استخدام منصته لزيادة الوعي بالمرض. وكتب أحد المتابعين: "شكراً لك على شجاعتك في الحديث عن هذه التجربة، نحن معك."
كشف النجم التلفزيوني مايكل باريمور أنه تم تشخيص إصابته بالصرع بعد معاناته من سكتة دماغية صغيرة.
فيديو
