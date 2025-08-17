بعد الحادثة التي جرّت بينهما قبل سنوات.. سمير صفير يعتذر من جويس عقيقي: ضربتني

تحدّث الملحن والفنان عن الحادثة التي جرّت مع مراسلة الـ"أم تي في" ، قبل سنوات.

وقال : "هي تعدّت عليي، وأنا بوقتها توتّرت، ما ضربتها بالعكس هي ضربتني، دفشتني".

وأضاف صفير: "أكيد بعتذر منها ما كان لازم أعمل هيك، بس ما بتعذر منها لأن أنا غلطان، هي غلطاني، أنا بعتذر لأنّ فقدت أعصابي بس".