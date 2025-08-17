Advertisement

فنون ومشاهير

بعد الحادثة التي جرّت بينهما قبل سنوات.. سمير صفير يعتذر من جويس عقيقي: ضربتني

Lebanon 24
17-08-2025 | 08:41
Doc-P-1405723-638910425837318877.jpg
Doc-P-1405723-638910425837318877.jpg photos 0
تحدّث الملحن والفنان سمير صفير عن الحادثة التي جرّت مع مراسلة الـ"أم تي في" جويس عقيقي، قبل سنوات.
 
 
وقال صفير: "هي تعدّت عليي، وأنا بوقتها توتّرت، ما ضربتها بالعكس هي ضربتني، دفشتني".
 
 
وأضاف صفير: "أكيد بعتذر منها ما كان لازم أعمل هيك، بس ما بتعذر منها لأن أنا غلطان، هي غلطاني، أنا بعتذر لأنّ فقدت أعصابي بس".
 
 
 
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
lebanon 24
17/08/2025 18:07:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمور كانت "متوترة" بينهما.. نجمان شهيران يؤكدان انفصالهما بعد علاقة استمرت 9 سنوات (صورة)
lebanon 24
17/08/2025 18:07:09 Lebanon 24 Lebanon 24
باراك: نعود في ظل عدم الاستقرار في سوريا وكل الاعمال التي جرت الاسبوع الماضي
lebanon 24
17/08/2025 18:07:09 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى: نستنكر الانتهاكات التي جرت في السويداء
lebanon 24
17/08/2025 18:07:09 Lebanon 24 Lebanon 24
