بعد الحادثة التي جرّت بينهما قبل سنوات.. سمير صفير يعتذر من جويس عقيقي: ضربتني
Lebanon 24
17-08-2025
|
08:41
A-
A+
تحدّث الملحن والفنان
سمير صفير
عن الحادثة التي جرّت مع مراسلة الـ"أم تي في"
جويس عقيقي
، قبل سنوات.
وقال
صفير
: "هي تعدّت عليي، وأنا بوقتها توتّرت، ما ضربتها بالعكس هي ضربتني، دفشتني".
وأضاف صفير: "أكيد بعتذر منها ما كان لازم أعمل هيك، بس ما بتعذر منها لأن أنا غلطان، هي غلطاني، أنا بعتذر لأنّ فقدت أعصابي بس".
