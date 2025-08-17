30
فنون ومشاهير
خبر ينتشر عن وفاة فنانة بارزة... ما حقيقته؟ (صورة)
Lebanon 24
17-08-2025
|
10:08
بعد إنتشار شائعة عن وفاتها، علّقت الفنانة المصريّة
عفاف شعيب
على الأخبار الكاذبة المتداولة، وقالت إنّها "مؤلمة وقاسية".
وأكّدت
شعيب
أنّها بخير، وتوعدت مُطلقي الشائعات بمُلاحقتهم قانونيّاً. (الامارات 24)
