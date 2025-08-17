خبر ينتشر عن وفاة فنانة بارزة... ما حقيقته؟ (صورة)

بعد إنتشار شائعة عن وفاتها، علّقت الفنانة المصريّة على الأخبار الكاذبة المتداولة، وقالت إنّها "مؤلمة وقاسية".

وأكّدت أنّها بخير، وتوعدت مُطلقي الشائعات بمُلاحقتهم قانونيّاً. (الامارات 24)