فنون ومشاهير

خبر ينتشر عن وفاة فنانة بارزة... ما حقيقته؟ (صورة)

Lebanon 24
17-08-2025 | 10:08
بعد إنتشار شائعة عن وفاتها، علّقت الفنانة المصريّة عفاف شعيب على الأخبار الكاذبة المتداولة، وقالت إنّها "مؤلمة وقاسية".
وأكّدت شعيب أنّها بخير، وتوعدت مُطلقي الشائعات بمُلاحقتهم قانونيّاً. (الامارات 24)
 
 
 
عفاف شعيب عن شائعة وفاتها: مؤلمة وسأتخذ إجراءات قانونية
 
 
