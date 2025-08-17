عراك بين ياسمين عبد العزيز وأحمد سعد

Advertisement

أثارت الفنانة حيرة جمهورها بعدما نشرت على حساباتها الخاصة على مواقع التواصل المختلفة مقطع فيديو ظهرت فيه مع المطرب ، وهما يتبادلان دفع بعضهما ليظهر كل منهما في الكادر وهو يؤدي حركات راقصة ولا يسمح للآخر بالظهور، وذلك على الأغنية العالمية الشهيرة "ديسباسيتو".ولم يعلن أي من النجمين ما المقصود من الفيديو وهل هو إعلان عن عمل فني جديد من دون طبيعته، سواء كان سينمائيًا أو تلفزيونيًا أو إعلانًا دعائيًا.وما زاد من حيرة الجمهور حول طبيعة الفيديو التعليق الذي وضعته ياسمين عليه، حيث كتبت كلمة "قريبًا" فقط، لتنهال التعليقات المشيدة بهذا اللقاء.