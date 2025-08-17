30
فنون ومشاهير
عراك بين ياسمين عبد العزيز وأحمد سعد
Lebanon 24
17-08-2025
|
16:00
A-
A+
أثارت الفنانة
ياسمين عبد العزيز
حيرة جمهورها بعدما نشرت على حساباتها الخاصة على مواقع التواصل المختلفة مقطع فيديو ظهرت فيه مع المطرب
أحمد سعد
، وهما يتبادلان دفع بعضهما ليظهر كل منهما في الكادر وهو يؤدي حركات راقصة ولا يسمح للآخر بالظهور، وذلك على
أنغام
الأغنية العالمية الشهيرة "ديسباسيتو".
ولم يعلن أي من النجمين ما المقصود من الفيديو وهل هو إعلان عن عمل فني جديد من دون
الكشف عن
طبيعته، سواء كان سينمائيًا أو تلفزيونيًا أو إعلانًا دعائيًا.
وما زاد من حيرة الجمهور حول طبيعة الفيديو التعليق الذي وضعته ياسمين عليه، حيث كتبت كلمة "قريبًا" فقط، لتنهال التعليقات المشيدة بهذا اللقاء.
