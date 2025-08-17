Advertisement

فنون ومشاهير

تحاليلها "غير مطمئنة" وتُعاني من آلام شديدة.. أنغام تتعرّض لانتكاسة جديدة!

Lebanon 24
17-08-2025 | 23:28
في تطور جديد عن حالة الفنانة المصرية أنغام الصحية، كشف الإعلامي محمود سعد آخر مستجدات وضعها، مؤكدًا أنها ما زالت تعاني من آلام شديدة، في ظل نتائج تحاليل طبية "غير مطمئنة"، قد تستدعي خضوعها لتدخل طبي غير جراحي في الفترة المقبلة.
وقال سعد عبر منشور على حسابهة عبر "فيسبوك ": "لكل جمهور أنغام اللي بيسألوا عليها طول الوقت.. كان في اتصال من دقائق علشان أطمّن على صحتها".

وأضاف: "حتى هذه اللحظة أنغام بتعاني من ألم شديد جداً.. كانت بدأت تاكل من أيام لكن دلوقتي في تراجع بسبب الألم".

وأضاف الإعلامي المصري: "تحاليلها فيها أرقام كويسة الحمد لله وارقام تانية لسة مش مظبوطة وعلشان كده يمكن يعملوا تدخل غير جراحي الفترة اللي جاية.. مفيش اي كلام حاليا على موعد خروج من المستشفى."

وطلب محمود سعد من المتابعين الدعاء لها قائلاً: "دعواتكم ربنا يخفف عنها الألم ويتم شفائها وترجع بألف سلامة ان شاء الله."

وذكر المتحدث باسم أنغام خلال أزمتها الصحية، أن الفحوص الأخيرة أظهرت مؤشرات جيدة في بعض الجوانب، مقابل أرقام أخرى غير مستقرة.

وأشار إلى أنه "لا يوجد أي موعد محدد لخروج الفنانة من المستشفى حتى الآن، نظراً إلى عدم استقرار حالتها الصحية"، داعياً جمهورها إلى الدعاء لها بالشفاء العاجل.

يذكر أن أنغام تعرضت أخيراً لأزمة صحية استدعت سفرها إلى ألمانيا، حيث أجرت عملية جراحية في البنكرياس لاستئصال جزء من كيس، إلا أن حالتها لم تتحسن ما استدعى تدخلاً جراحياً ثانياً لإزالة ما تبقى من الكيس مع استئصال جزء من البنكرياس، ولا تزال تتلقى العلاج هناك.
 
