فنون ومشاهير

بسبب خلافات مع عائلته.. النجم التركي الشهير يتعرّض لأزمة صحية جديدة!

Lebanon 24
18-08-2025 | 01:41
تتواصل خلافات النجم التركي أوزجان دينيز وزوجته سمر دادغار مع عائلته، فبعدما نشرت الأخيرة مؤخراً اتهاما صريحا لشقيقته ووالدته بالتعدي عليها ومحاولة قتلها، ردت "يوردا " شقيقته بتهديدها برفع دعوى قضائية ضدها بتهمة التشهير. 
كما انتشر خبر إصابة أوزجان بوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية عبر المواقع الإلكترونية التركية، وذلك إثر الازمات المستمرة بينه وبين عائلته خاصة خلال الأيام الماضية، والتي انتهت بتبادل التهديدات والإتهامات بين العائلتين، بعد ظهور شقيقه في احد البرامج التلفزيونية ليعلن أنه يشتاق لأوزجان كثيراً. 
كما تحدثت والدته عن أزمتها مع زوجته سمر دادغار وأنها سبب قطيعة أبنائها وتمنت عودة حياتهما العائلية كما كانت قبل دخول سمر للعائلة؛ وهو ما جعل أوزجان يقوم بالرد على لقائهما التلفزيوني بفضح الحقائق ونشر كافة التفاصيل عن استغلال عائلته له قبل زواجه من سمر، وأكد أنه لن يتنازل مجدداً عن حقه وعن ممتلكاته واشترط إعادة كافة ممتلكاشته وسداد الديون لإنهاء الخلافات بينهم وأعلن انه لن يحضر جنازاتهم ولن يسمح لهم بالاقتراب منه أو من عائلته مجدداً  

وكان أوزجان قد أنهى شراكته مع شقيقه أرجان قبل فترة واتهمه بسرقة ما يقرب من 150 مليون ليرة.(نواعم)
 
