31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
20
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
خبر حزين.. وفاة فنان شاب بعد أزمة صحية شديدة (صورة)
Lebanon 24
18-08-2025
|
02:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي الفنان المصري الشاب نور محفوظ، بعد صراع مع أزمة صحية شديدة، إذ تم إدخاله العناية المركزة ووضعه على أجهزة التنفس، قبل أن يتم إعلان وفاته.
Advertisement
وأعلنت الفنانة بسنت النبراوي عن وفاة محفوظ، وذلك من خلال منشور مؤثر شاركته عبر حسابها الشخصي على موقع
فيسبوك
.
وكتبت النبراوي في نعيها:"مع السلامة يا نور، إنا لله وإنا إليه راجعون..
يا رب
يجعل مرضك في ميزان حسناتك ويغفر لك."
وكانت أغنية "سيبوني" آخر أعمال المطرب نور محفوظ.
مواضيع ذات صلة
خبر حزين جداً.. وفاة مخرج شهير بعد أيام فقط على تعرّضه لوعكة صحية عن عمر 49 عاماً (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة مخرج شهير بعد أيام فقط على تعرّضه لوعكة صحية عن عمر 49 عاماً (صورة)
18/08/2025 12:36:10
18/08/2025 12:36:10
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. بعد دخوله أمس إلى العناية المركزة وفاة فنان شهير بعد صراع مع المرض (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين.. بعد دخوله أمس إلى العناية المركزة وفاة فنان شهير بعد صراع مع المرض (صورة)
18/08/2025 12:36:10
18/08/2025 12:36:10
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة فنان شهير بعد تعرّضه لحادث سير مروع (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة فنان شهير بعد تعرّضه لحادث سير مروع (صورة)
18/08/2025 12:36:10
18/08/2025 12:36:10
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين للوسط الفني... وفاة مخرج وكاتب عربي معروف (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين للوسط الفني... وفاة مخرج وكاتب عربي معروف (صورة)
18/08/2025 12:36:10
18/08/2025 12:36:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مُتهم "بالسرقة".. ضجة كبيرة بسبب أغنية فضل شاكر "إلا وأنا معاك" فما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
مُتهم "بالسرقة".. ضجة كبيرة بسبب أغنية فضل شاكر "إلا وأنا معاك" فما القصة؟ (فيديو)
04:51 | 2025-08-18
18/08/2025 04:51:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة تيمور تيمور.. فنان ينجو بأعجوبة من حادثة غرق جديدة أثناء قضائه إجازته الصيفية (صورة)
Lebanon 24
بعد وفاة تيمور تيمور.. فنان ينجو بأعجوبة من حادثة غرق جديدة أثناء قضائه إجازته الصيفية (صورة)
04:43 | 2025-08-18
18/08/2025 04:43:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عُرف بأدوار الشر.. الموت يغيب فناناً قديراً (صورة)
Lebanon 24
عُرف بأدوار الشر.. الموت يغيب فناناً قديراً (صورة)
04:20 | 2025-08-18
18/08/2025 04:20:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هو رجل أعمال.. داليدا خليل تدخل القفص الذهبي في هذا الموعد
Lebanon 24
هو رجل أعمال.. داليدا خليل تدخل القفص الذهبي في هذا الموعد
03:47 | 2025-08-18
18/08/2025 03:47:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أصرت يومي على غناء هيفا وهبي في حفل زفافها.. ما علاقة حبيب زينب فياض؟
Lebanon 24
لهذا السبب أصرت يومي على غناء هيفا وهبي في حفل زفافها.. ما علاقة حبيب زينب فياض؟
03:09 | 2025-08-18
18/08/2025 03:09:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رحيل مؤسس فينيسيا: قصة مهاجر لبناني حوّل الضيافة إلى فنّ
Lebanon 24
رحيل مؤسس فينيسيا: قصة مهاجر لبناني حوّل الضيافة إلى فنّ
09:30 | 2025-08-17
17/08/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 8 سنوات.. سلسلة جديدة للرتب والرواتب فهل ستُنصف موظفي القطاع العام؟
Lebanon 24
بعد 8 سنوات.. سلسلة جديدة للرتب والرواتب فهل ستُنصف موظفي القطاع العام؟
06:00 | 2025-08-17
17/08/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين أعلنته ممثلة معروفة: إلى ان ألقاك يا ملاكنا الجميل
Lebanon 24
خبر حزين أعلنته ممثلة معروفة: إلى ان ألقاك يا ملاكنا الجميل
06:18 | 2025-08-17
17/08/2025 06:18:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم كبير... هذا ما يُخطّط له الجيش السوريّ
Lebanon 24
هجوم كبير... هذا ما يُخطّط له الجيش السوريّ
08:00 | 2025-08-17
17/08/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل أراح كلام قاسم إسرائيل؟
Lebanon 24
هل أراح كلام قاسم إسرائيل؟
09:00 | 2025-08-17
17/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:51 | 2025-08-18
مُتهم "بالسرقة".. ضجة كبيرة بسبب أغنية فضل شاكر "إلا وأنا معاك" فما القصة؟ (فيديو)
04:43 | 2025-08-18
بعد وفاة تيمور تيمور.. فنان ينجو بأعجوبة من حادثة غرق جديدة أثناء قضائه إجازته الصيفية (صورة)
04:20 | 2025-08-18
عُرف بأدوار الشر.. الموت يغيب فناناً قديراً (صورة)
03:47 | 2025-08-18
هو رجل أعمال.. داليدا خليل تدخل القفص الذهبي في هذا الموعد
03:09 | 2025-08-18
لهذا السبب أصرت يومي على غناء هيفا وهبي في حفل زفافها.. ما علاقة حبيب زينب فياض؟
01:41 | 2025-08-18
بسبب خلافات مع عائلته.. النجم التركي الشهير يتعرّض لأزمة صحية جديدة!
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
18/08/2025 12:36:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
18/08/2025 12:36:10
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
18/08/2025 12:36:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24