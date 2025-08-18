خبر حزين.. وفاة فنان شاب بعد أزمة صحية شديدة (صورة)

توفي الفنان المصري الشاب نور محفوظ، بعد صراع مع أزمة صحية شديدة، إذ تم إدخاله العناية المركزة ووضعه على أجهزة التنفس، قبل أن يتم إعلان وفاته.

وأعلنت الفنانة بسنت النبراوي عن وفاة محفوظ، وذلك من خلال منشور مؤثر شاركته عبر حسابها الشخصي على موقع .



وكتبت النبراوي في نعيها:"مع السلامة يا نور، إنا لله وإنا إليه راجعون.. يجعل مرضك في ميزان حسناتك ويغفر لك."



وكانت أغنية "سيبوني" آخر أعمال المطرب نور محفوظ.