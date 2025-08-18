Advertisement

فنون ومشاهير

لهذا السبب أصرت يومي على غناء هيفا وهبي في حفل زفافها.. ما علاقة حبيب زينب فياض؟

Lebanon 24
18-08-2025 | 03:09
A-
A+
Doc-P-1405992-638911086295820005.jpg
Doc-P-1405992-638911086295820005.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لا يزال زفاف يمنى خوري المعروفة بـ "يومي" على رجل الأعمال البريطاني من أصل تركي غورهان كيزيليوز محط اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي، فقد كشفت مصادر لموقع "العاصمة" عن الأسباب الحقيقية وراء يومي على مشاركة الفنانة هيفا وهبي بالغناء في حفل زفافها الأخير. 
Advertisement

وبحسب المعلومات، فإن زينب فياض، ابنة هيفا، ارتبطت مؤخراً برجل الأعمال الأردني أحمد نبيل، أحد أبرز الأسماء في قطاع السيارات في دبي، وصاحب أكبر معرض هناك. والمفارقة أن نبيل كان الحبيب السابق ليومي، وانفصلا قبل عامين بعد علاقة انتهت بصدمة عاطفية كبيرة.

وتشير مصادر مقربة إلى أن يومي تعرّفت إلى زوجها التركي من خلال أحمد نبيل نفسه، بحكم صداقتهما السابقة. 

ويبدو أن دعوة هيفا للمشاركة في الحفل لم تكن مجرد خطوة فنية، بل تحمل أبعاداً شخصية، إذ فُسّر الأمر بأنه رسالة غير مباشرة لزينب فياض، التي لا تجمعها علاقة بوالدتها، ما أثار الكثير من التساؤلات حول خلفيات القرار ودوافعه، بحسب ما أورد الموقع. 

مواضيع ذات صلة
مبلغ كبير.. هذا ما تقاضته هيفا وهبي مقابل إحياء حفل زفاف "يومي" الأسطوري في إيطاليا (صور)
lebanon 24
18/08/2025 12:36:17 Lebanon 24 Lebanon 24
هيفا وهبي تُشعل حفل زفاف يومي من زوجها الثري التركي.. والأخيرة تكشف انها مثالها الأعلى (فيديو)
lebanon 24
18/08/2025 12:36:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مرمر تتألق بفستان من إيلي صعب في حفل ما قبل زفاف الدكتورة يومي
lebanon 24
18/08/2025 12:36:17 Lebanon 24 Lebanon 24
شقيقة "يومي" تلفت الأنظار في عرسها.. وهذا ما فعلته مع هيفا وهبي (فيديو)
lebanon 24
18/08/2025 12:36:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:51 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:47 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:01 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:51 | 2025-08-18
04:43 | 2025-08-18
04:20 | 2025-08-18
03:47 | 2025-08-18
02:01 | 2025-08-18
01:41 | 2025-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24