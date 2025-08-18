لهذا السبب أصرت يومي على غناء هيفا وهبي في حفل زفافها.. ما علاقة حبيب زينب فياض؟

Advertisement

لا يزال زفاف يمنى المعروفة بـ "يومي" على رجل الأعمال من أصل غورهان كيزيليوز محط اهتمام ، فقد كشفت مصادر لموقع "العاصمة" عن الأسباب الحقيقية وراء يومي على مشاركة الفنانة بالغناء في حفل زفافها الأخير.وبحسب المعلومات، فإن ، ابنة ، ارتبطت مؤخراً برجل الأعمال أحمد نبيل، أحد أبرز الأسماء في قطاع السيارات في دبي، وصاحب أكبر معرض هناك. والمفارقة أن نبيل كان الحبيب السابق ليومي، وانفصلا قبل عامين بعد علاقة انتهت بصدمة عاطفية كبيرة.وتشير مصادر مقربة إلى أن يومي تعرّفت إلى زوجها من خلال أحمد نبيل نفسه، بحكم صداقتهما السابقة.ويبدو أن دعوة هيفا للمشاركة في الحفل لم تكن مجرد خطوة فنية، بل تحمل أبعاداً شخصية، إذ فُسّر الأمر بأنه رسالة غير مباشرة لزينب ، التي لا تجمعها علاقة بوالدتها، ما أثار الكثير من التساؤلات حول خلفيات القرار ودوافعه، بحسب ما أورد الموقع.