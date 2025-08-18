31
فنون ومشاهير
لهذا السبب أصرت يومي على غناء هيفا وهبي في حفل زفافها.. ما علاقة حبيب زينب فياض؟
18-08-2025
03:09
لا يزال زفاف يمنى
خوري
المعروفة بـ "يومي" على رجل الأعمال
البريطاني
من أصل
تركي
غورهان كيزيليوز محط اهتمام
مواقع التواصل الاجتماعي
، فقد كشفت مصادر لموقع "العاصمة" عن الأسباب الحقيقية وراء يومي على مشاركة الفنانة
هيفا وهبي
بالغناء في حفل زفافها الأخير.
وبحسب المعلومات، فإن
زينب فياض
، ابنة
هيفا
، ارتبطت مؤخراً برجل الأعمال
الأردني
أحمد نبيل، أحد أبرز الأسماء في قطاع السيارات في دبي، وصاحب أكبر معرض هناك. والمفارقة أن نبيل كان الحبيب السابق ليومي، وانفصلا قبل عامين بعد علاقة انتهت بصدمة عاطفية كبيرة.
وتشير مصادر مقربة إلى أن يومي تعرّفت إلى زوجها
التركي
من خلال أحمد نبيل نفسه، بحكم صداقتهما السابقة.
ويبدو أن دعوة هيفا للمشاركة في الحفل لم تكن مجرد خطوة فنية، بل تحمل أبعاداً شخصية، إذ فُسّر الأمر بأنه رسالة غير مباشرة لزينب
فياض
، التي لا تجمعها علاقة بوالدتها، ما أثار الكثير من التساؤلات حول خلفيات القرار ودوافعه، بحسب ما أورد الموقع.
