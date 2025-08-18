هو رجل أعمال.. داليدا خليل تدخل القفص الذهبي في هذا الموعد

Advertisement

انتشرت مؤخرا ان الممثلة ستتزوج قريبا من رجل أعمال لبناني مُقيم في دبي.وفي هذا الإطار، كشف الصحافي عبر حسابه على ان داليدا تستعد لدخول يوم 9 أيلول المقبل.وداليدا التي غابت في السنوات الأخيرة عن الأعمال الدرامية، انتقلت قبل فترة إلى دبي حيث استقرت وبدأت القيام بعروض استعراضية في أحد أماكن السهر الشهيرة في المدينة.