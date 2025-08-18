Advertisement

فنون ومشاهير

جثت على ركبتها وقدّمت له الخاتم.. ممثلة تطلب يد خطيبها للزواج (فيديو)

Lebanon 24
18-08-2025 | 05:35
Doc-P-1406050-638911176866675694.png
Doc-P-1406050-638911176866675694.png photos 0
أثارت الممثلة الأميركية بيلا ثورن جدلاً واسعاً بعد أن قلبت الموازين في علاقتها العاطفية، حيث تقدمت بنفسها بطلب الزواج من خطيبها المنتج البريطاني مارك إيمز، وذلك بعد مرور عام كامل على تقدمه هو لها رسميًا.

في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "إنستغرام"، ظهرت ثورن وسط أجواء رومانسية تزينها الشموع والزهور والبالونات الحمراء على شكل قلوب، وهي تجثو على ركبة واحدة وتُخرج علبة الخاتم، بينما بدا إيمز متفاجئًا قبل أن ينحني لملاقاتها ليتبادلا بعدها العناق والقبلات. وأرفقت الفيديو بتعليق جاء فيه: "التقينا قبل ثلاث سنوات، وبعد عام تقدم لي، واليوم بعد عام آخر أنا من تقدمت إليه".

الخطوة أثارت تفاعلاً واسعاً بين متابعيها؛ فبينما رأى البعض أن ما فعلته لفتة رومانسية غير تقليدية و"تمكين للمرأة"، اعتبر آخرون أن تصرفها غريب وغير مبرر، بل وصل الأمر إلى تعليقات ساخرة من نوع: "أفضل أن أبتلع الزجاج على أن أفعل ذلك". في المقابل، دافع كثيرون عن جرأتها، وكتب أحدهم: "القوة للنساء، أحبك على هذه المبادرة".

ثورن بدورها علّقت عبر خاصية القصص في "إنستغرام" بقولها إن التعليقات على منشورها "مضحكة ومنقسمة تماماً"، في إشارة إلى الجدل الكبير الذي أثارته خطوتها.

يُذكر أن علاقة بيلا ثورن بمارك إيمز بدأت في شباط 2023 بعد انفصالها عن خطيبها السابق بنيامين ماسكولو. وفي عام 2024 كان إيمز قد تقدم لها رسمياً، لتعود هي اليوم وتعيد الكرة بطريقة معاكسة، خطوة وُصفت بأنها تحدٍّ للتقاليد وإعادة فتح للنقاش حول أدوار الجنسين في العلاقات. (العين)
