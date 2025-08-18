جثت على ركبتها وقدّمت له الخاتم.. ممثلة تطلب يد خطيبها للزواج (فيديو)

#Espectaculos | 💍❤️ La actriz estadounidense Bella Thorne, le propuso matrimonio a su novio, Mark Emms, después de un año de relación.



La propuesta ocurrió en casa de Bella en California, la víspera del Día de la Madre,fue celebrada con una reunión familiar.



📹: @bellathorne pic.twitter.com/uxbiLaJzxZ