فنون ومشاهير

بعد تظاهرات السويداء الأخيرة... هكذا علّق الممثل السوري الشهير (صورة)

Lebanon 24
18-08-2025 | 13:37
أثار الممثل السوري طلال مارديني جدلاً بعد منشور عبر "إنستغرام" علّق فيه على تظاهرات السويداء الأخيرة، حيث رُفع علم الاحتلال الإسرائيلي وأسيء إلى العلم السوري.
وكتب مارديني تدوينة ارفقها بالعلم السوري: "معارضة الدولة حق مشروع لأي إنسان ان وجد في قرارات الدولة شيئ ما لايعجبه اما معارضة الوطن فهذا ذنباً لا يغتفر".
 
