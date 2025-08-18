28
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
14
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد تظاهرات السويداء الأخيرة... هكذا علّق الممثل السوري الشهير (صورة)
Lebanon 24
18-08-2025
|
13:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار الممثل السوري
طلال مارديني
جدلاً بعد منشور عبر "إنستغرام" علّق فيه على تظاهرات
السويداء
الأخيرة، حيث رُفع علم
الاحتلال
الإسرائيلي
وأسيء إلى
العلم
السوري.
Advertisement
وكتب
مارديني
تدوينة ارفقها بالعلم السوري: "معارضة الدولة حق مشروع لأي إنسان ان وجد في قرارات الدولة شيئ ما لايعجبه اما معارضة الوطن فهذا ذنباً لا يغتفر".
مواضيع ذات صلة
بعد الأحداث الأخيرة... هكذا يبدو المشهد في السويداء
Lebanon 24
بعد الأحداث الأخيرة... هكذا يبدو المشهد في السويداء
19/08/2025 00:12:56
19/08/2025 00:12:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إطلاق الهوية البصرية الجديدة لبلاده... هكذا علّق ممثل سوري شهير (صورة)
Lebanon 24
بعد إطلاق الهوية البصرية الجديدة لبلاده... هكذا علّق ممثل سوري شهير (صورة)
19/08/2025 00:12:56
19/08/2025 00:12:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خلاف ترامب وماسك.. هكذا علّق والد الأخير
Lebanon 24
بعد خلاف ترامب وماسك.. هكذا علّق والد الأخير
19/08/2025 00:12:56
19/08/2025 00:12:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور والفيديو.. الجيش السوري ينسحب من السويداء
Lebanon 24
بالصور والفيديو.. الجيش السوري ينسحب من السويداء
19/08/2025 00:12:56
19/08/2025 00:12:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وصفت العمل بـ"الرائع"... هذا ما تحضّره ماغي بو غصن لموسم رمضان 2026
Lebanon 24
وصفت العمل بـ"الرائع"... هذا ما تحضّره ماغي بو غصن لموسم رمضان 2026
14:52 | 2025-08-18
18/08/2025 02:52:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ما مصير "الديو" بين ملحم زين والشامي؟
Lebanon 24
ما مصير "الديو" بين ملحم زين والشامي؟
10:35 | 2025-08-18
18/08/2025 10:35:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. أول تعليق من ابن مدير التصوير تيمور تيمور بعد وفاة والده غرقا
Lebanon 24
بالصورة.. أول تعليق من ابن مدير التصوير تيمور تيمور بعد وفاة والده غرقا
10:13 | 2025-08-18
18/08/2025 10:13:51
Lebanon 24
Lebanon 24
حُدّد التاريخ.. هذا موعد ومكان حفل زفاف رونالدو وجورجينا
Lebanon 24
حُدّد التاريخ.. هذا موعد ومكان حفل زفاف رونالدو وجورجينا
09:21 | 2025-08-18
18/08/2025 09:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد نشر صورته مع صديقته.. كيف علّقت زوجة جاستن بيبر
Lebanon 24
بعد نشر صورته مع صديقته.. كيف علّقت زوجة جاستن بيبر
08:41 | 2025-08-18
18/08/2025 08:41:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سيارات الإطفاء تحرّكت.. حريق كبير في الضاحية!
Lebanon 24
سيارات الإطفاء تحرّكت.. حريق كبير في الضاحية!
11:18 | 2025-08-18
18/08/2025 11:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار وسقوط إصابات في طريق الجديدة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
إطلاق نار وسقوط إصابات في طريق الجديدة.. إليكم التفاصيل
10:03 | 2025-08-18
18/08/2025 10:03:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى للعسكريين.. 150 دولاراً ستُدفع في هذا الموعد
Lebanon 24
بشرى للعسكريين.. 150 دولاراً ستُدفع في هذا الموعد
06:36 | 2025-08-18
18/08/2025 06:36:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتهم "بالسرقة".. ضجة كبيرة بسبب أغنية فضل شاكر "إلا وأنا معاك" فما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
مُتهم "بالسرقة".. ضجة كبيرة بسبب أغنية فضل شاكر "إلا وأنا معاك" فما القصة؟ (فيديو)
04:51 | 2025-08-18
18/08/2025 04:51:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هو رجل أعمال.. داليدا خليل تدخل القفص الذهبي في هذا الموعد
Lebanon 24
هو رجل أعمال.. داليدا خليل تدخل القفص الذهبي في هذا الموعد
03:47 | 2025-08-18
18/08/2025 03:47:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:52 | 2025-08-18
وصفت العمل بـ"الرائع"... هذا ما تحضّره ماغي بو غصن لموسم رمضان 2026
10:35 | 2025-08-18
ما مصير "الديو" بين ملحم زين والشامي؟
10:13 | 2025-08-18
بالصورة.. أول تعليق من ابن مدير التصوير تيمور تيمور بعد وفاة والده غرقا
09:21 | 2025-08-18
حُدّد التاريخ.. هذا موعد ومكان حفل زفاف رونالدو وجورجينا
08:41 | 2025-08-18
بعد نشر صورته مع صديقته.. كيف علّقت زوجة جاستن بيبر
05:35 | 2025-08-18
جثت على ركبتها وقدّمت له الخاتم.. ممثلة تطلب يد خطيبها للزواج (فيديو)
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
19/08/2025 00:12:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
19/08/2025 00:12:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
19/08/2025 00:12:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24