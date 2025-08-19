"العمى ما أزنخك".. هيفا وهبي تفقد أعصابها وتُهاجم سيدة بكلمات نابية ثم تتراجع ما القصة؟



وعلقت قائلة: "لو بس بتحلي عن طيزا لهيفا يا دكتورة ، روحي عالجي حالك مني وحلي مشاكلك النفسية مع أنوثتك المفقودة، العمى ما أزنخك… بدك مليون سنة لتوصلي لربع أنوثتي يا.. حطي بعد بوست وشوفي كيف رح خليكي أشهر واحدة بالشرق الأوسط." خلال الساعات الماضية، أثارت الفنانة الجدل عبر وذلك بعد ردها العنيف على إحدى محللات لغة الجسد وهي التي حاولت التعليق على شخصيتها وأسلوبها.وعلقت قائلة: "لو بس بتحلي عن طيزا لهيفا يا دكتورة ، روحي عالجي حالك مني وحلي مشاكلك النفسية مع أنوثتك المفقودة، العمى ما أزنخك… بدك مليون سنة لتوصلي لربع أنوثتي يا.. حطي بعد بوست وشوفي كيف رح خليكي أشهر واحدة بالشرق الأوسط."

الا ان هيفا قامت لاحقا بحذف المنشور.



وبدأ الأمر بعدما علقت محللة لغة الجسد ليلى شحرورعلى فيديو لهيفا قائلة انها حمست الموجودين في حفل زفاف بلغة جسد مثيرة ولكن هل استطاعت فرض طاقتها الأنوثية.



إلى ذلك، تستعد هيفا لإطلاق أول ميغا ألبوم غنائي لها يتضمن 20 أغنية متنوعة.