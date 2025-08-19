30
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
23
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
"العمى ما أزنخك".. هيفا وهبي تفقد أعصابها وتُهاجم سيدة بكلمات نابية ثم تتراجع ما القصة؟
Lebanon 24
19-08-2025
|
00:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
خلال الساعات الماضية، أثارت الفنانة
هيفا وهبي
الجدل عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
وذلك بعد ردها العنيف على إحدى محللات لغة الجسد وهي
ليلى شحرور
التي حاولت التعليق على شخصيتها وأسلوبها.
Advertisement
وعلقت
هيفا
قائلة: "لو بس بتحلي عن طيزا لهيفا يا دكتورة
الغيرة
، روحي عالجي حالك مني وحلي مشاكلك النفسية مع أنوثتك المفقودة، العمى ما أزنخك… بدك مليون سنة لتوصلي لربع أنوثتي يا.. حطي بعد بوست وشوفي كيف رح خليكي أشهر واحدة بالشرق الأوسط."
الا ان هيفا قامت لاحقا بحذف المنشور.
وبدأ الأمر بعدما علقت محللة لغة الجسد ليلى شحرورعلى فيديو لهيفا قائلة انها حمست الموجودين في حفل زفاف بلغة جسد مثيرة ولكن هل استطاعت فرض طاقتها الأنوثية.
إلى ذلك، تستعد هيفا لإطلاق أول ميغا ألبوم غنائي لها يتضمن 20 أغنية متنوعة.
مواضيع ذات صلة
هيفا وهبي تردّ بغضب على شائعة طالتها: "هيدا كذب وتشهير"
Lebanon 24
هيفا وهبي تردّ بغضب على شائعة طالتها: "هيدا كذب وتشهير"
19/08/2025 12:16:30
19/08/2025 12:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
نجل بايدن يردّ على زوجة ترامب بكلمة نابية... إليكم ما قاله
Lebanon 24
نجل بايدن يردّ على زوجة ترامب بكلمة نابية... إليكم ما قاله
19/08/2025 12:16:30
19/08/2025 12:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغ كبير.. هذا ما تقاضته هيفا وهبي مقابل إحياء حفل زفاف "يومي" الأسطوري في إيطاليا (صور)
Lebanon 24
مبلغ كبير.. هذا ما تقاضته هيفا وهبي مقابل إحياء حفل زفاف "يومي" الأسطوري في إيطاليا (صور)
19/08/2025 12:16:30
19/08/2025 12:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيقة "يومي" تلفت الأنظار في عرسها.. وهذا ما فعلته مع هيفا وهبي (فيديو)
Lebanon 24
شقيقة "يومي" تلفت الأنظار في عرسها.. وهذا ما فعلته مع هيفا وهبي (فيديو)
19/08/2025 12:16:30
19/08/2025 12:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
من بينهم جورج الراسي وتيمور تيمور.. فنانون فقدوا حياتهم بحوادث مروعة
Lebanon 24
من بينهم جورج الراسي وتيمور تيمور.. فنانون فقدوا حياتهم بحوادث مروعة
04:40 | 2025-08-19
19/08/2025 04:40:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تصرفات سيرين عبد النور مع فنان شهير أمام زوجها تُثير الجدل.. وشاهدوا كيف رقصت مع ماغي بو غصن
Lebanon 24
تصرفات سيرين عبد النور مع فنان شهير أمام زوجها تُثير الجدل.. وشاهدوا كيف رقصت مع ماغي بو غصن
04:08 | 2025-08-19
19/08/2025 04:08:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أيام على بدء التصوير في دمشق.. أمل عرفة تنسحب من مسلسل "عيلة الملك" ما السبب؟
Lebanon 24
بعد أيام على بدء التصوير في دمشق.. أمل عرفة تنسحب من مسلسل "عيلة الملك" ما السبب؟
03:23 | 2025-08-19
19/08/2025 03:23:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"حد يساعدني".. فنانة شهيرة تستغيث بعد تعرضها للسرقة في باريس (صورة)
Lebanon 24
"حد يساعدني".. فنانة شهيرة تستغيث بعد تعرضها للسرقة في باريس (صورة)
03:14 | 2025-08-19
19/08/2025 03:14:33
Lebanon 24
Lebanon 24
المشاكل تلاحقه.. الأمير هاري يواجه أزمة جديدة!
Lebanon 24
المشاكل تلاحقه.. الأمير هاري يواجه أزمة جديدة!
03:01 | 2025-08-19
19/08/2025 03:01:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سيارات الإطفاء تحرّكت.. حريق كبير في الضاحية!
Lebanon 24
سيارات الإطفاء تحرّكت.. حريق كبير في الضاحية!
11:18 | 2025-08-18
18/08/2025 11:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار وسقوط إصابات في طريق الجديدة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
إطلاق نار وسقوط إصابات في طريق الجديدة.. إليكم التفاصيل
10:03 | 2025-08-18
18/08/2025 10:03:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى للعسكريين.. 150 دولاراً ستُدفع في هذا الموعد
Lebanon 24
بشرى للعسكريين.. 150 دولاراً ستُدفع في هذا الموعد
06:36 | 2025-08-18
18/08/2025 06:36:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى المواطنين.. بيانٌ من وزارة الداخليّة
Lebanon 24
إلى المواطنين.. بيانٌ من وزارة الداخليّة
11:28 | 2025-08-18
18/08/2025 11:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حُدّد التاريخ.. هذا موعد ومكان حفل زفاف رونالدو وجورجينا
Lebanon 24
حُدّد التاريخ.. هذا موعد ومكان حفل زفاف رونالدو وجورجينا
09:21 | 2025-08-18
18/08/2025 09:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:40 | 2025-08-19
من بينهم جورج الراسي وتيمور تيمور.. فنانون فقدوا حياتهم بحوادث مروعة
04:08 | 2025-08-19
تصرفات سيرين عبد النور مع فنان شهير أمام زوجها تُثير الجدل.. وشاهدوا كيف رقصت مع ماغي بو غصن
03:23 | 2025-08-19
بعد أيام على بدء التصوير في دمشق.. أمل عرفة تنسحب من مسلسل "عيلة الملك" ما السبب؟
03:14 | 2025-08-19
"حد يساعدني".. فنانة شهيرة تستغيث بعد تعرضها للسرقة في باريس (صورة)
03:01 | 2025-08-19
المشاكل تلاحقه.. الأمير هاري يواجه أزمة جديدة!
02:47 | 2025-08-19
سقط من أحد المرتفعات الجبلية.. وفاة شاعر سعودي في حادثة مأساوية
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
19/08/2025 12:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
19/08/2025 12:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
19/08/2025 12:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24