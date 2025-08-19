Advertisement

فنون ومشاهير

بعد خطأ طبي أدى إلى تساقط شعرها.. فنانة شهيرة تتعرّض لإصابة جديدة! (صورة)

Lebanon 24
19-08-2025 | 02:20
كشفت الفنانة المصرية رحمة حسن عن تعرّضها لإصابة جديدة بعد أزمة تساقط شعرها التي أعلنت عنها أخيراً.
وظهرت رحمة في صور نشرتها على حسابها وهي تلفّ يدها المُصابة برباط طبّي، وعلّقت على الصور قائلةً: "الحمد لله دائماً وأبداً".
 
 
إصابة رحمة حسن الأخيرة جاءت بعد فترة قصيرة من تعرضها لخطأ طبّي تسبب في سقوط شعرها، حيث شاركت صورة كشفت من خلالها عن سقوط نسبة كبيرة من شعرها، موضحةً أنها تمر بحالة نفسية سيئة تسببت لها في هذه الأزمة.

وكانت رحمة حسن قد رفضت اعتذار العيادة الطبية التي تسببت في أزمتها الصحية الأخيرة وسقوط شعرها، مؤكدةً أنها لن تسامحهم أبداً، وأن ما حدث معها هو انعدام كامل للضمير المهني.
 
