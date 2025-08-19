Advertisement

فنون ومشاهير

بعد أيام على بدء التصوير في دمشق.. أمل عرفة تنسحب من مسلسل "عيلة الملك" ما السبب؟

Lebanon 24
19-08-2025 | 03:23
A-
A+
Doc-P-1406424-638911959202259943.jpg
Doc-P-1406424-638911959202259943.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انسحبت الممثلة السورية أمل عرفة من بطولة مسلسل "عيلة الملك" بعد أيام قليلة على بدء تصويره في دمشق.
Advertisement

وأعلنت أمل عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" قرارها الانسحاب من المشاركة في مسلسل "عيلة الملك"، مؤكدة أنها تتمنى النجاح لفريق العمل كاملاً. 

واكتفت عرفة بهذا التصريح المقتضب من دون التطرق إلى تفاصيل إضافية توضح ما إذا كان قرارها مرتبطاً باعتبارات فنية أو إنتاجية أو نتيجة التزامها بمشروعات أخرى.

المسلسل الذي يتولى إخراجه محمد عبد العزيز بدأ تصوير مشاهده مطلع الأسبوع الماضي، في تحضيراته للعرض خلال موسم دراما رمضان المقبل. ويشارك في بطولته نخبة من الممثلين، بينهم سلوم حداد، شكران مرتجى، نادين خوري، جوان خضر، عبد الهادي الصباغ، صفاء سلطان، لجين إسماعيل، مديحة كنيفاتي، رنا ريشة، وتيم عزيز.


في المقابل، تواصل عرفة استعداداتها لبطولة مسلسل "مطبخ المدينة" للمخرجة رشا شربتجي، حيث ستؤدي الدور الذي كان مقرراً للفنانة سلافة معمار. (العين)
 
مواضيع ذات صلة
سلافة معمار تنسحب من مسلسل رمضاني.. ما السبب؟
lebanon 24
19/08/2025 12:14:01 Lebanon 24 Lebanon 24
زينة تشارك في تصوير مسلسل "ورد وشوكولاتة"
lebanon 24
19/08/2025 12:14:01 Lebanon 24 Lebanon 24
النجم التركي بوراك أوزجيفيت ينسحب من مسلسل "المؤسس عثمان".. إليكم السبب
lebanon 24
19/08/2025 12:14:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": حريق في محيط ميناء طرابلس لم تعرف أسبابه بعد
lebanon 24
19/08/2025 12:14:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:40 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:08 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:40 | 2025-08-19
04:08 | 2025-08-19
03:14 | 2025-08-19
03:01 | 2025-08-19
02:47 | 2025-08-19
02:20 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24