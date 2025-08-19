30
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
23
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد أيام على بدء التصوير في دمشق.. أمل عرفة تنسحب من مسلسل "عيلة الملك" ما السبب؟
Lebanon 24
19-08-2025
|
03:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
انسحبت الممثلة
السورية
أمل عرفة من بطولة مسلسل "عيلة الملك" بعد أيام قليلة على بدء تصويره في
دمشق
.
Advertisement
وأعلنت أمل عبر صفحتها الرسمية على "
فيسبوك
" قرارها الانسحاب من المشاركة في مسلسل "عيلة الملك"، مؤكدة أنها تتمنى النجاح لفريق العمل كاملاً.
واكتفت عرفة بهذا التصريح المقتضب من دون التطرق إلى تفاصيل إضافية توضح ما إذا كان قرارها مرتبطاً باعتبارات فنية أو إنتاجية أو نتيجة التزامها بمشروعات أخرى.
المسلسل الذي يتولى إخراجه محمد
عبد العزيز
بدأ تصوير مشاهده مطلع الأسبوع الماضي، في تحضيراته للعرض خلال موسم دراما
رمضان
المقبل. ويشارك في بطولته نخبة من الممثلين، بينهم سلوم حداد، شكران مرتجى، نادين
خوري
، جوان خضر، عبد الهادي الصباغ، صفاء سلطان، لجين
إسماعيل
، مديحة كنيفاتي، رنا ريشة، وتيم عزيز.
في المقابل، تواصل عرفة استعداداتها لبطولة مسلسل "مطبخ المدينة" للمخرجة رشا شربتجي، حيث ستؤدي الدور الذي كان مقرراً للفنانة سلافة معمار. (العين)
مواضيع ذات صلة
سلافة معمار تنسحب من مسلسل رمضاني.. ما السبب؟
Lebanon 24
سلافة معمار تنسحب من مسلسل رمضاني.. ما السبب؟
19/08/2025 12:14:01
19/08/2025 12:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
زينة تشارك في تصوير مسلسل "ورد وشوكولاتة"
Lebanon 24
زينة تشارك في تصوير مسلسل "ورد وشوكولاتة"
19/08/2025 12:14:01
19/08/2025 12:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
النجم التركي بوراك أوزجيفيت ينسحب من مسلسل "المؤسس عثمان".. إليكم السبب
Lebanon 24
النجم التركي بوراك أوزجيفيت ينسحب من مسلسل "المؤسس عثمان".. إليكم السبب
19/08/2025 12:14:01
19/08/2025 12:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": حريق في محيط ميناء طرابلس لم تعرف أسبابه بعد
Lebanon 24
"لبنان 24": حريق في محيط ميناء طرابلس لم تعرف أسبابه بعد
19/08/2025 12:14:01
19/08/2025 12:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
من بينهم جورج الراسي وتيمور تيمور.. فنانون فقدوا حياتهم بحوادث مروعة
Lebanon 24
من بينهم جورج الراسي وتيمور تيمور.. فنانون فقدوا حياتهم بحوادث مروعة
04:40 | 2025-08-19
19/08/2025 04:40:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تصرفات سيرين عبد النور مع فنان شهير أمام زوجها تُثير الجدل.. وشاهدوا كيف رقصت مع ماغي بو غصن
Lebanon 24
تصرفات سيرين عبد النور مع فنان شهير أمام زوجها تُثير الجدل.. وشاهدوا كيف رقصت مع ماغي بو غصن
04:08 | 2025-08-19
19/08/2025 04:08:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"حد يساعدني".. فنانة شهيرة تستغيث بعد تعرضها للسرقة في باريس (صورة)
Lebanon 24
"حد يساعدني".. فنانة شهيرة تستغيث بعد تعرضها للسرقة في باريس (صورة)
03:14 | 2025-08-19
19/08/2025 03:14:33
Lebanon 24
Lebanon 24
المشاكل تلاحقه.. الأمير هاري يواجه أزمة جديدة!
Lebanon 24
المشاكل تلاحقه.. الأمير هاري يواجه أزمة جديدة!
03:01 | 2025-08-19
19/08/2025 03:01:05
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط من أحد المرتفعات الجبلية.. وفاة شاعر سعودي في حادثة مأساوية
Lebanon 24
سقط من أحد المرتفعات الجبلية.. وفاة شاعر سعودي في حادثة مأساوية
02:47 | 2025-08-19
19/08/2025 02:47:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سيارات الإطفاء تحرّكت.. حريق كبير في الضاحية!
Lebanon 24
سيارات الإطفاء تحرّكت.. حريق كبير في الضاحية!
11:18 | 2025-08-18
18/08/2025 11:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار وسقوط إصابات في طريق الجديدة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
إطلاق نار وسقوط إصابات في طريق الجديدة.. إليكم التفاصيل
10:03 | 2025-08-18
18/08/2025 10:03:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى للعسكريين.. 150 دولاراً ستُدفع في هذا الموعد
Lebanon 24
بشرى للعسكريين.. 150 دولاراً ستُدفع في هذا الموعد
06:36 | 2025-08-18
18/08/2025 06:36:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى المواطنين.. بيانٌ من وزارة الداخليّة
Lebanon 24
إلى المواطنين.. بيانٌ من وزارة الداخليّة
11:28 | 2025-08-18
18/08/2025 11:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حُدّد التاريخ.. هذا موعد ومكان حفل زفاف رونالدو وجورجينا
Lebanon 24
حُدّد التاريخ.. هذا موعد ومكان حفل زفاف رونالدو وجورجينا
09:21 | 2025-08-18
18/08/2025 09:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:40 | 2025-08-19
من بينهم جورج الراسي وتيمور تيمور.. فنانون فقدوا حياتهم بحوادث مروعة
04:08 | 2025-08-19
تصرفات سيرين عبد النور مع فنان شهير أمام زوجها تُثير الجدل.. وشاهدوا كيف رقصت مع ماغي بو غصن
03:14 | 2025-08-19
"حد يساعدني".. فنانة شهيرة تستغيث بعد تعرضها للسرقة في باريس (صورة)
03:01 | 2025-08-19
المشاكل تلاحقه.. الأمير هاري يواجه أزمة جديدة!
02:47 | 2025-08-19
سقط من أحد المرتفعات الجبلية.. وفاة شاعر سعودي في حادثة مأساوية
02:20 | 2025-08-19
بعد خطأ طبي أدى إلى تساقط شعرها.. فنانة شهيرة تتعرّض لإصابة جديدة! (صورة)
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
19/08/2025 12:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
19/08/2025 12:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
19/08/2025 12:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24