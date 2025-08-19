بعد أيام على بدء التصوير في دمشق.. أمل عرفة تنسحب من مسلسل "عيلة الملك" ما السبب؟

Advertisement

انسحبت الممثلة أمل عرفة من بطولة مسلسل "عيلة الملك" بعد أيام قليلة على بدء تصويره في .وأعلنت أمل عبر صفحتها الرسمية على " " قرارها الانسحاب من المشاركة في مسلسل "عيلة الملك"، مؤكدة أنها تتمنى النجاح لفريق العمل كاملاً.واكتفت عرفة بهذا التصريح المقتضب من دون التطرق إلى تفاصيل إضافية توضح ما إذا كان قرارها مرتبطاً باعتبارات فنية أو إنتاجية أو نتيجة التزامها بمشروعات أخرى.المسلسل الذي يتولى إخراجه محمد بدأ تصوير مشاهده مطلع الأسبوع الماضي، في تحضيراته للعرض خلال موسم دراما المقبل. ويشارك في بطولته نخبة من الممثلين، بينهم سلوم حداد، شكران مرتجى، نادين ، جوان خضر، عبد الهادي الصباغ، صفاء سلطان، لجين ، مديحة كنيفاتي، رنا ريشة، وتيم عزيز.في المقابل، تواصل عرفة استعداداتها لبطولة مسلسل "مطبخ المدينة" للمخرجة رشا شربتجي، حيث ستؤدي الدور الذي كان مقرراً للفنانة سلافة معمار. (العين)