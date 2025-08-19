من بينهم جورج الراسي وتيمور تيمور.. فنانون فقدوا حياتهم بحوادث مروعة

Advertisement

توفي مؤخرا الفنان المصري تيمور تيمور غرقاً في البحر بمنطقة الساحل ، أثناء محاولته إنقاذ نجله.وسببت وفاة تيمور صدمة في الوسط الفني وبين الجمهور الذي تفاعل مع واقعة رحيله المأساوية.إلا أن الفنان المصري لم يكن الوحيد الذي لقي مصرعه في حادث مفاجئ ومروع، بل سبقه العديد من نجوم الفن بالوطن العربي، ولعل أبرز هؤلاء النجوم، هم الفنان اللبناني الراسي الذي توفي في آب عام 2022، إثر حادث أليم أثناء عودته فجراً من متجهاً إلى ، حيث اصطدمت سيارته بالحاجز الخرساني الموجود بمنتصف الطريق، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعدها بدقائق.وفي حادث مشابه، لقي الفنان ياسر المصري، مصرعه إثر حادث سيارة في 23 آب من العام 2018، عقب زيارته لوالدته بمدينة الرزقاء ، حيث فقد السيطرة على عجلة قيادة سيارته لتهبط من منحدر وتصطدم بجدار، ويتوفى بعدها.أما المطربة الشابة غنوة، شقيقة الفنانة أنغام، فتوفيت هي الأخرى جراء حادث مروع بسيارتها في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، حيث انقلبت عدة مرات، وعندما حاول بعض المارة إنقاذها وإخراجها من السيارة اكتشفوا وفاته .كذلك شهد عام 2023 مصرع عبد الله يوسف، نجل الفنان الراحل حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي، الذي توفي غرقاً بالبحر المتوسط، في منطقة الساحل الشمالي، أثناء قضاء إجازته الصيفية، حيث قرر السباحة ليلاً، لكن الأمواج المرتفعة التهمته ليموت غرقاً .وبالعودة إلى سنوات سابقة، فقد شهد القرن الـ 20 العديد من الحوادث المروعة لعدد من الفنانين، من بينهم الفنانة وداد حمدي التي قتلت داخل شقتها بمنطقة رمسيس بالقاهرة عام 1994، على يد "متى باسليوس"، الذي طلب منها مقابلتها ليعرض عليها سيناريو عمل جديد، فاستقبلته داخل شقة كانت تقيم فيها بمفردها.لتتفاجأ بهجوم الريجسير عليها وفي يده سلاح أبيض، مسددا لها 35 طعنة بهدف قتلها وسرقتها، لكن المفاجأة أنه لم يجد في الشقة سوى مبلغ 300 جنيه.ومن بين الحوادث التي مازال يشوبها الغموض، مصرع الفنان أنور إسماعيل، شقيق الفنان الراحل جمال إسماعيل. ففي شهر نيسان من عام 1989، تلقت بمديرية أمن بلاغا بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة في منطقة السيدة زينب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.أما حادث مقتل المخرج الشهير نيازي مصطفى عام 1986، فما زال غامضا أيضا، حيث عثر عليه مقتولاً داخل شقته بمنطقة الجيزة، ولم تكشف التحقيقات تفاصيل الحادث أو مرتكبه فيما قيد الحادث ضد مجهول.(العربية)