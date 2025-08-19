Advertisement

فنون ومشاهير

من بينهم جورج الراسي وتيمور تيمور.. فنانون فقدوا حياتهم بحوادث مروعة

Lebanon 24
19-08-2025 | 04:40
A-
A+
Doc-P-1406449-638912009771656794.jpg
Doc-P-1406449-638912009771656794.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفي مؤخرا الفنان المصري تيمور تيمور غرقاً في البحر بمنطقة الساحل الشمالي، أثناء محاولته إنقاذ نجله.
Advertisement

وسببت وفاة تيمور صدمة في الوسط الفني وبين الجمهور الذي تفاعل مع واقعة رحيله المأساوية.

إلا أن الفنان المصري لم يكن الوحيد الذي لقي مصرعه في حادث مفاجئ ومروع، بل سبقه العديد من نجوم الفن بالوطن العربي، ولعل أبرز هؤلاء النجوم، هم الفنان اللبناني جورج الراسي الذي توفي في آب عام 2022، إثر حادث أليم أثناء عودته فجراً من سوريا متجهاً إلى بيروت، حيث اصطدمت سيارته بالحاجز الخرساني الموجود بمنتصف الطريق، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعدها بدقائق.

وفي حادث مشابه، لقي الفنان الأردني ياسر المصري، مصرعه إثر حادث سيارة في 23 آب من العام 2018، عقب زيارته لوالدته بمدينة الرزقاء الأردنية، حيث فقد السيطرة على عجلة قيادة سيارته لتهبط من منحدر وتصطدم بجدار، ويتوفى بعدها.

أما المطربة الشابة غنوة، شقيقة الفنانة أنغام، فتوفيت هي الأخرى جراء حادث مروع بسيارتها في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، حيث انقلبت عدة مرات، وعندما حاول بعض المارة إنقاذها وإخراجها من السيارة اكتشفوا وفاته .

كذلك شهد عام 2023 مصرع عبد الله يوسف، نجل الفنان الراحل حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي، الذي توفي غرقاً بالبحر المتوسط، في منطقة الساحل الشمالي، أثناء قضاء إجازته الصيفية، حيث قرر السباحة ليلاً، لكن الأمواج المرتفعة التهمته ليموت غرقاً .

وبالعودة إلى سنوات سابقة، فقد شهد القرن الـ 20 العديد من الحوادث المروعة لعدد من الفنانين، من بينهم الفنانة وداد حمدي التي قتلت داخل شقتها بمنطقة رمسيس بالقاهرة عام 1994، على يد "متى باسليوس"، الذي طلب منها مقابلتها ليعرض عليها سيناريو عمل جديد، فاستقبلته داخل شقة كانت تقيم فيها بمفردها.

لتتفاجأ بهجوم الريجسير عليها وفي يده سلاح أبيض، مسددا لها 35 طعنة بهدف قتلها وسرقتها، لكن المفاجأة أنه لم يجد في الشقة سوى مبلغ 300 جنيه.

ومن بين الحوادث التي مازال يشوبها الغموض، مصرع الفنان أنور إسماعيل، شقيق الفنان الراحل جمال إسماعيل. ففي شهر نيسان من عام 1989، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة في منطقة السيدة زينب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

أما حادث مقتل المخرج الشهير نيازي مصطفى عام 1986، فما زال غامضا أيضا، حيث عثر عليه مقتولاً داخل شقته بمنطقة الجيزة، ولم تكشف التحقيقات تفاصيل الحادث أو مرتكبه فيما قيد الحادث ضد مجهول.(العربية)
 
مواضيع ذات صلة
الهلال الأحمر الفلسطيني للعربية: 80 طفلا فقدوا حياتهم بسبب الجوع في غزة اليوم
lebanon 24
19/08/2025 14:45:50 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: 79 شخصا فقدوا حياتهم جراء جريمة الحرب الإسرائيلية الوحشية بقصف سجن إيفين
lebanon 24
19/08/2025 14:45:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد وفاة تيمور تيمور.. فنان ينجو بأعجوبة من حادثة غرق جديدة أثناء قضائه إجازته الصيفية (صورة)
lebanon 24
19/08/2025 14:45:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الشاب أحمد خسر حياته في حادث سير مروّع
lebanon 24
19/08/2025 14:45:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:20 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:08 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:23 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
07:30 | 2025-08-19
06:20 | 2025-08-19
04:08 | 2025-08-19
03:23 | 2025-08-19
03:14 | 2025-08-19
03:01 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24