فنون ومشاهير
تعاني من الآلام.. والد أنغام يكشف تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
19-08-2025
|
15:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
ما زالت حالة النجمة
المصرية
أنغام
الصحية تثير القلق بين جمهورها، بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة لاستئصال جزء من البنكرياس.
بحسب الموسيقار
محمد علي سليمان
، والد أنغام، فإن ابنتها لا تزال "تتعرض لألم شديد ولم تتعافَ بعد". وأضاف خلال لقاء مع ET بالعربي: "لسه تعبانه وبتعاني من ألم صعب. لسه مش عارف هل هيكون في تدخل جراحي تاني ولا لأ، القرار في إيد الأطباء. خلال يومين هيكون وضح كل شيء".
ورغم الجهود الطبية، لم يتم تحديد موعد خروج أنغام من المستشفى، حيث أشار والدها إلى أن الأولوية الآن هي تجاوز الألم الذي تعانيه. ودعا الجمهور إلى الدعاء لها بالشفاء العاجل واستعادة صحتها في أقرب وقت.
تابع
