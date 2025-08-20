Advertisement

فنون ومشاهير

طليقة وائل كفوري تخرج عن صمتها.. وتشن هجوماً على القضاء اللبناني (صورة)

Lebanon 24
20-08-2025 | 00:03
خرجت السيدة أنجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري عن صمتها وتحدثت عن تفاصيل معاناتها القانونية للحصول على النفقة الشهرية الخاصة بابنتيها. 
وأوضحت انجيلا في منشور عبر خاصية "الستوري" على حسابها على انستغرم أنها تواجه منذ 6 سنوات صراعًا مستمرًا أمام المحكمة المدنية للأحوال الشخصية، دون الوصول إلى حل عادل يراعي المتغيرات الاقتصادية

وانتقدت بشارة أداء القاضي المسؤول عن ملف النفقة، مشيرة إلى أنه "لم يكن يعيد احتساب المبلغ على أساس سعر الصرف الفعلي"، متهمةً إياه باستخدام "مبررات غير منطقية" للإبقاء على النفقة على أساس السعر الرسمي القديم، برغم الانهيار المالي وتأثيره على الطرفين.

كما أعربت أنجيلا عن استيائها من عدم وضوح موقف القضاء تجاه واقع المعيشة، قائلة: "لم أعد أعرف إذا القاضي يعتقد أننا نعيش في نفس البلد أو لا"".
 
 
 
 
وألمحت بشارة إلى نيتها الإفصاح علنًا عن اسم القاضي الذي رفض تعديل النفقة منذ عام 2019، مؤكدة أن ابنتيها ما زالتا تتلقيان مبالغ غير كافية وفق سعر الصرف القديم.

وتوجهت أنجيلا إلى القاضي بالقول: "إذا مش قادر تكون عادل بمهنتك، ما تمتهنها من الأساس، لقد دمرت عائلة وأولاد على مدار السنوات الماضية".

وتابعت: "لقد خيبت آمالي بالمحكمة، والقانون، الملجأ الوحيد لكل امرأة مُطلقة، لا سيما خيبت آمالي في العدالة بهذا العالم، لكنني لم ولن أستسلم للقضاء الفاسد"، بحسب تعبيرها.

وختمت قائلة: "شكرًا لفخامة الرئيس جوزيف عون، لوفائك بالعهد في سبيل إصلاح القضاء ومحاربة الفساد، على أمل أن تكون التشكيلات القضائية الجديدة عادلة ونزيهة".(إرم نيوز)

تابع
