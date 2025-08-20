Advertisement

فنون ومشاهير

وائل كفوري أصبح أباً للمرة الثالثة.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
20-08-2025 | 01:47
A-
A+
Doc-P-1406798-638912770504083576.jpg
Doc-P-1406798-638912770504083576.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رُزق الفنان وائل كفوري وزوجته شانا بمولودتهما الأولى، وفق ما أفادت ONE TV. 
Advertisement

وأبصرت ابنتهما النور يوم 16 آب الجاري. 

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أشهر ظهر فيه وائل مع زوجته شانا وكانت تضع يدها على بطنها المنتفخ في إحدى المناسبات الاجتماعية في ما بدا كإعلان غير مباشر للحمل وللزواج بعد شائعات طويلة عن علاقتهما. 
 
 
 
وتشير التقارير الى ان العلاقة العاطفية بدأت بين شانا ووائل بعد انفصاله عن زوجته السابقة أنجيلا بشارة وتحديدًا خلال فترة الحجر الصحي في 2020 والتي رُزق منها بابنتين.

وشانا عبود تفضّل البقاء في الظل. كل ما يُعرف عنها أنها سيدة أعمال لبنانية من مواليد 1986، تعمل في المجال المصرفي، ويُقال إنها كانت متزوجة سابقًا ولديها طفل من زواجها الأول. لا تمتلك حسابات رسمية على مواقع التواصل، ونادرًا ما تظهر في الصور، ما يعكس تمسّكها بأسلوب حياة بعيد عن الأضواء، يشبه إلى حد بعيد أسلوب وائل كفوري نفسه.

مواضيع ذات صلة
أطلت ببطن منتفخ.. للمرة الأولى وائل كفوري يظهر علناً مع زوجته الحالية شانا عبود شاهدوا الفيديو
lebanon 24
20/08/2025 12:06:42 Lebanon 24 Lebanon 24
أستراليا تحسم لقب كأس آسيا لكرة السلة للمرة الثالثة على التوالي
lebanon 24
20/08/2025 12:06:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: وائل كفوري يتألق ويشعل المسرح في ليلته الثانية ببيروت
lebanon 24
20/08/2025 12:06:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وائل كفوري يشعل مهرجانات الأرز الدولية 2025 بأداء فني مميز
lebanon 24
20/08/2025 12:06:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:10 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:31 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:11 | 2025-08-20
03:15 | 2025-08-20
02:44 | 2025-08-20
02:27 | 2025-08-20
02:10 | 2025-08-20
00:03 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24