بطلة مسلسل "أحلام أبو الهنا"... إليكم سبب وفاة "خيرو"

تُوفيت يوم أمس الممثلة السوريّة ، التي اشتهرت بدور "خيرو" في مسلسل " "، عن 57 عاماً.

Advertisement

وأشارت مصادر إلى أنّ "خيرو" تُوفيت جراء إصابتها بنوبة قلبيّة مفاجئة، علماً أنّها كانت تُعاني من مرض القلب، إضافة إلى ارتفاع في ضغط لمدة طويلة.