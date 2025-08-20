Advertisement

فنون ومشاهير

بطلة مسلسل "أحلام أبو الهنا"... إليكم سبب وفاة "خيرو"

20-08-2025 | 07:36
تُوفيت يوم أمس الممثلة السوريّة إيمان الغوري، التي اشتهرت بدور "خيرو" في مسلسل "أحلام أبو الهنا"، عن 57 عاماً.
وأشارت مصادر إلى أنّ "خيرو" تُوفيت جراء إصابتها بنوبة قلبيّة مفاجئة، علماً أنّها كانت تُعاني من مرض القلب، إضافة إلى ارتفاع في ضغط الدم لمدة طويلة.
 
 
 
 
