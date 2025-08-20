Advertisement

فنون ومشاهير

بعد مرور 5 سنوات.. باسم ياخور يسترجع أمواله المنهوبة هذا ما حصل معه (صورة)

Lebanon 24
20-08-2025 | 23:36
تمكن الفنان السوري باسم ياخور من الانتصار في معركة قانونية استمرت 5 سنوات، طالب خلالها بحقوقه "المسروقة" على حد تعبيره.
ونشر ياخور عبر خاصية الستوريز على حسابه في "إنستغرام" منشوراً عبّر من خلاله عن شكره وامتنانه لمحامي الدفاع عنه الذين تمكنوا من استعادة حقوقه كاملة، وذلك بعد الدعوى القانونية التي رفعها ياخور ضد شركة انتاج، مطالباً بما تبقّى من أجره عن المسلسل. وقد صدر حكم قطعي لصالحه، يُلزم شركة "كلاكيت" بدفع كامل المبلغ.

كما نشر ياخور صورة تجمعه بفريق المحامين وأرفقها بالتعليق: "كل الشكر والامتنان لفريق المحامين، عادت لي كل حقوقي بعد 5 سنوات بفضلكم، وأتمنى لكل زملائي الذين سُرقت حقوقهم أن ينجحوا في استرجاعها قريباً".
 
 

في حين لم يذكر ياخور اسم الجهة التي خسرت أمامه المعركة في القضاء الإماراتي، كشفت مصادر لـ"لها" أن الحكم صدر ضد "شركة كلاكيت للإنتاج الفني" التي يملكها المنتج السوري إياد نجار، بسبب عدم دفع مستحقات مجموعة من الفنانين والفنيين العاملين في مسلسل "حرملك"، ومن بينهم باسم ياخور.(لها)

 
