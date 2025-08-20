بعد مرور 5 سنوات.. باسم ياخور يسترجع أمواله المنهوبة هذا ما حصل معه (صورة)



ونشر ياخور عبر خاصية الستوريز على حسابه في "إنستغرام" منشوراً عبّر من خلاله عن شكره وامتنانه لمحامي الدفاع عنه الذين تمكنوا من استعادة حقوقه كاملة، وذلك بعد الدعوى القانونية التي رفعها ياخور ضد شركة انتاج، مطالباً بما تبقّى من أجره عن المسلسل. وقد صدر حكم قطعي لصالحه، يُلزم شركة "كلاكيت" بدفع كامل المبلغ.



في حين لم يذكر ياخور اسم الجهة التي خسرت أمامه المعركة في ، كشفت مصادر لـ"لها" أن الحكم صدر ضد "شركة كلاكيت للإنتاج الفني" التي يملكها المنتج السوري نجار، بسبب عدم دفع مستحقات مجموعة من الفنانين والفنيين العاملين في مسلسل " "، ومن بينهم باسم ياخور.(لها)



