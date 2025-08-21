Advertisement

فنون ومشاهير

تم تسريب 11 فيديو مع أزواجها.. بلوغر شهيرة في ورطة!

Lebanon 24
21-08-2025 | 01:52
انتشر في الفترة الأخيرة معلومات عن انه تم تسريب 4 فيديوهات مختلفة للبلوغر المصرية هدير عبد الرازق وهذا ما دفعها للجوء إلى القضاء، مؤكدة أن هذه المقاطع لا تمت لها بصلة وهي مفبركة وغير صحيحة.
وعلى الرغم من محاولاتها الابتعاد عن الأضواء وحل مشاكلها مع طليقها الفنان أوتاكا، تعاني عبد الرازق من ازمة تسريب المقاطع لها التي توثق  تفاصيل حياتها الشخصية السابقة مع أزواجها.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي معلومات تفيد بأنه كان على هاتف هدير نحو 11 فيديو، 7 منها لم تُنشر بعد. ولكن حتى الآن، لم يتضح مصدر هذه التسريبات بشكل رسمي، وما إذا كان مباشرة من هاتفها الشخصي أو من هواتف أزواجها السابقين، وبالتالي هناك 7 فيديوهات لم تنشر بعد وتشكل خطرا على سمعتها وحالتها النفسية حال تسربها وانتشارها في المستقبل.

تأتي هذه الأزمة الجديدة بعد اتخاذ هدير  لإجراءات قانونية ضد من يقوم بتسريب أو تداول محتوى مفبرك أو خاص بها، خاصة بعد ظهور فيديو جديد مع طليقها أوتاكا، ولكنها أكدت بأنه مزيف وغير صحيح.(لها)
 
