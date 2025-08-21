تم تسريب 11 فيديو مع أزواجها.. بلوغر شهيرة في ورطة!

Advertisement

انتشر في الفترة الأخيرة معلومات عن انه تم تسريب 4 فيديوهات مختلفة للبلوغر هدير وهذا ما دفعها للجوء إلى ، مؤكدة أن هذه المقاطع لا تمت لها بصلة وهي مفبركة وغير صحيحة.وعلى الرغم من محاولاتها الابتعاد عن الأضواء وحل مشاكلها مع طليقها الفنان أوتاكا، تعاني عبد الرازق من ازمة تسريب المقاطع لها التي توثق تفاصيل حياتها الشخصية السابقة مع أزواجها.وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي معلومات تفيد بأنه كان على هاتف هدير نحو 11 فيديو، 7 منها لم تُنشر بعد. ولكن حتى الآن، لم يتضح مصدر هذه التسريبات بشكل رسمي، وما إذا كان مباشرة من هاتفها الشخصي أو من هواتف أزواجها السابقين، وبالتالي هناك 7 فيديوهات لم تنشر بعد وتشكل خطرا على سمعتها وحالتها النفسية حال تسربها وانتشارها في .تأتي هذه الأزمة الجديدة بعد اتخاذ هدير لإجراءات قانونية ضد من يقوم بتسريب أو تداول محتوى مفبرك أو خاص بها، خاصة بعد ظهور فيديو جديد مع طليقها أوتاكا، ولكنها أكدت بأنه مزيف وغير صحيح.(لها)