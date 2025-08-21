Advertisement

فنون ومشاهير

فضيحة من العيار الثقيل.. اعتقال راقصة شهيرة بسبب ملابسها الخادشة وايحاءات مُنافية للآداب! (صورة)

Lebanon 24
21-08-2025 | 04:01
Doc-P-1407294-638913709839205753.jpg
Doc-P-1407294-638913709839205753.jpg photos 0
اعتقلت قوات الأمن المصرية الراقصة الشهيرة نورا دانيال، بتهمة الرقص بملابس خادشة والإتيان بإيحاءات جنسية خلال الرقص.
 
 
وانضمت نورا دانيال، التي تحمل الجنسية الإيطالية من جهة الأم، إلى عدد من الراقصات اللواتي ألقي القبض عليهن ضمن حملة توقيف المشاهير المخالفين، عرف منهن الراقصات دوسة وبوسي الأسد وبديعة.

وجاء في بيان الداخلية المصرية: "أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى الراقصات بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء والإتيان بإيحاءات جنسية بصورة منافية للآداب العامة".
 
 
 
 
وأضاف البيان: "عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة وتحمل جنسية دولة أجنبية بدائرة قسم شرطة العجوزة بـالجيزة، وبحوزتها هاتف محمول بفحصه فنياً تبين احتواؤه على دلائل تؤكد على نشاطها الإجرامي".

وتابع البيان: "بمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها"
 
04:16 | 2025-08-21
03:39 | 2025-08-21
02:36 | 2025-08-21
02:18 | 2025-08-21
01:52 | 2025-08-21
00:39 | 2025-08-21
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24