فضيحة من العيار الثقيل.. اعتقال راقصة شهيرة بسبب ملابسها الخادشة وايحاءات مُنافية للآداب! (صورة)

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى الراقصات بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء والإتيان بإيحاءات جنسية بصورة منافية للآداب العامة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة "تحمل جنسية دولة… pic.twitter.com/Qc02AFW0ZB
— وزارة الداخلية (@moiegy) August 20, 2025
