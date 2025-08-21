فضيحة من العيار الثقيل.. اعتقال راقصة شهيرة بسبب ملابسها الخادشة وايحاءات مُنافية للآداب! (صورة)

اعتقلت الراقصة الشهيرة نورا دانيال، بتهمة الرقص بملابس خادشة والإتيان بإيحاءات جنسية خلال الرقص.

وانضمت نورا دانيال، التي تحمل الجنسية من جهة الأم، إلى عدد من الراقصات اللواتي ألقي القبض عليهن ضمن حملة توقيف المشاهير المخالفين، عرف منهن الراقصات دوسة وبوسي وبديعة.



وجاء في بيان الداخلية المصرية: "أكدت معلومات وتحريات لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى الراقصات بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء والإتيان بإيحاءات جنسية بصورة منافية للآداب العامة".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة "تحمل جنسية دولة… pic.twitter.com/Qc02AFW0ZB — (@moiegy) August 20, 2025

وأضاف البيان: "عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة وتحمل جنسية بدائرة قسم شرطة العجوزة بـالجيزة، وبحوزتها هاتف محمول بفحصه فنياً تبين احتواؤه على دلائل تؤكد على نشاطها الإجرامي".



وتابع البيان: "بمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها"