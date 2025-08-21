Advertisement

لهذا السبب.. رحمة رياض تُخفي ملامح ابنتها "عالية"

21-08-2025 | 04:16
تحدثت الفنانة العراقية رحمة رياض عن سبب امتناعها عن الكشف عن وجه ابنتها "عالية"، لافتة إلى أنها تحرص على حماية خصوصية طفلتها في ظل ما تتعرض له من تنمر وإساءات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت رحمة في حديث تلفزيوني :"أنا حابة أحافظ على خصوصيتها… إحنا بنتعرض للتنمر والإساءة، ومش حابة أعرضها للجمهور دلوقتي. ولما تكبر، هي تختار بنفسها".

وعن الشبه بين عالية ووالديها، أوضحت رحمة أن ابنتها تمثل "مزيجًا" عائليًا، قائلة:"بنتي ميكس بيني وبين والدها الفنان ألكسندر علوم، وبتشبه أمي كمان".
