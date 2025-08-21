لهذا السبب.. رحمة رياض تُخفي ملامح ابنتها "عالية"

Advertisement

تحدثت الفنانة عن سبب امتناعها عن وجه ابنتها "عالية"، لافتة إلى أنها تحرص على حماية خصوصية طفلتها في ظل ما تتعرض له من وإساءات على .وقالت رحمة في حديث تلفزيوني :"أنا حابة أحافظ على خصوصيتها… إحنا بنتعرض للتنمر والإساءة، ومش حابة أعرضها للجمهور دلوقتي. ولما تكبر، هي تختار بنفسها".وعن الشبه بين عالية ووالديها، أوضحت رحمة أن ابنتها تمثل "مزيجًا" عائليًا، قائلة:"بنتي ميكس والدها الفنان ألكسندر علوم، وبتشبه أمي كمان".