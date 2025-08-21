Advertisement

فنون ومشاهير

جديد قضيّة مذيعة شهيرة موقوفة... كانت على علاقة بأكبر تجار المخدرات

Lebanon 24
21-08-2025 | 11:17
A-
A+
Doc-P-1407463-638913979523084629.jpg
Doc-P-1407463-638913979523084629.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فجّرت المذيعة المصريّة سارة خليفة مفاجآت من العيار الثقيل خلال التحقيق معها، وكشفت أنّها "كانت على علاقة بأحد أكبر تجار المخدرات المعروف بـ" فتحي الأبيض"، الذي قبضت عليه السلطات في مصر، وأصدرت حكماً بحقّه بالسجن المؤبّد بعد العثور بحوزته على مواد مخدرة بقيمة 40 مليون جنيه.
Advertisement


وبحسب التحقيقات، فإنّ خليفة هي من أبلغت السلطات المصريّة عن "فتحي الأبيض"، بعد إعطاء معلومات تتعلّق به للشرطة عام 2022.
 
 
وأشارت خليفة إلى أنّها كانت تتواصل مع والديّ وشقيقة تاجر المخدرات، خوفاً من قتلها، وعرضت على والدته المساعدة في خروج إبنها من السجن مقابل مبلغ مالي قدر بملايين الجنيهات، لكنها لم تفي بوعدها، وأيّدت المحكمة الحكم الصادر بحقّه.
وكشفت التحقيقات تورط سارة مع والديّ "فتحي الابيض" وآخرين في جلب المخدرات وتجارتها، وتمكنت القوى الأمنية من القبض عليهم.
وأُحيلت خليفة مع 27 آخرين إلى محكمة الجنايات لتأليفهم عصابة إجرامية. (ارم نيوز)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
وزيرة العدل الأميركية: مادورو هو أحد أكبر تجار المخدرات في العالم وعهده الإرهابي مستمر
lebanon 24
21/08/2025 21:45:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بعدما حوّلت شقتها لمعمل لتصنيع المخدرات... صدور قرار جديد يتعلّق بمذيعة شهيرة
lebanon 24
21/08/2025 21:45:02 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية نوعية للجيش ضد تجار المخدرات تقتل "أبو سلة"
lebanon 24
21/08/2025 21:45:02 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف أحد أخطر تجار المخدرات في المنطقة... هذه علاقته بماهر الأسد
lebanon 24
21/08/2025 21:45:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
13:44 | 2025-08-21
10:07 | 2025-08-21
09:09 | 2025-08-21
08:53 | 2025-08-21
04:16 | 2025-08-21
04:01 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24