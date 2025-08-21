جديد قضيّة مذيعة شهيرة موقوفة... كانت على علاقة بأكبر تجار المخدرات



وبحسب التحقيقات، فإنّ هي من أبلغت السلطات المصريّة عن "فتحي الأبيض"، بعد إعطاء معلومات تتعلّق به للشرطة عام 2022. فجّرت المذيعة المصريّة مفاجآت من العيار الثقيل خلال التحقيق معها، وكشفت أنّها "كانت على علاقة بأحد أكبر تجار المخدرات المعروف بـ" فتحي الأبيض"، الذي قبضت عليه السلطات في مصر، وأصدرت حكماً بحقّه بالسجن المؤبّد بعد العثور بحوزته على مواد مخدرة بقيمة 40 مليون جنيه.وبحسب التحقيقات، فإنّ هي من أبلغت السلطات المصريّة عن "فتحي الأبيض"، بعد إعطاء معلومات تتعلّق به للشرطة عام 2022.

وأشارت خليفة إلى أنّها كانت تتواصل مع والديّ وشقيقة تاجر المخدرات، خوفاً من قتلها، وعرضت على والدته المساعدة في خروج إبنها من السجن مقابل مبلغ مالي قدر بملايين الجنيهات، لكنها لم تفي بوعدها، وأيّدت المحكمة الحكم الصادر بحقّه.

وكشفت التحقيقات تورط سارة مع والديّ "فتحي الابيض" وآخرين في جلب المخدرات وتجارتها، وتمكنت القوى الأمنية من القبض عليهم.

وأُحيلت خليفة مع 27 آخرين إلى لتأليفهم عصابة إجرامية. (ارم نيوز)