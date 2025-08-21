Advertisement

بعد تعرّض فنان لبنانيّ وإبنه للإعتداء خلال حفلٍ... إليكم ما قالته إبنته

Lebanon 24
21-08-2025 | 15:47
تحدّثت ناي إبنة الفنان ربيع الأسمر عن الإشكال الذي حصل في بلدة لاسا، في عيد السيّدة، خلال إحياء والدها الحفل في المناسبة.
وأشارت ناي في فيديو نشرته عبر حسابها على "انستغرام"، إلى وجود تقصير في تنظيم الحفل، وعلى الرغم من هذا الأمر، أكمل والدها الغناء.
 
 
وقالت: "بابا كان عم بساير كلّ الوقت، وفي آخر 10 دقائق من الحفل، صعد شخصان إلى المسرح، وطلبا من والدي توجيه تحيّة لاسم غريب ومضحك".
 
 
وأضافت: "بابا قلن انا ما بقدر، انا مني بحفلة خاصة نحنا بكنيسة، وإجا خيي من وراء أحد الاشخاص وقلو عمول معروف نزال عن المسرح".
 
 
وتابعت: "كانوا عم بجمعوا بعض وعم بقولوا لخيي هلق بتشوف، فقلن بابا نحنا جايين ننبسط ونفرح، وبابا ما كمل جملتو وهجموا شي 30 شخص على المسرح".
 
 
وقالت ناي: "أخي حاول يقاوم وانضرب بالفرد من وراء ووقع على الارض وصار ينزف، وابن عمي نصاب بضهرو، وحاولوا يزتوهن بالوادي، اخي فات على المسشفى تعالج ونحنا رفعنا دعوى".
 
 
 
