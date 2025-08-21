28
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
16
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد تعرّض فنان لبنانيّ وإبنه للإعتداء خلال حفلٍ... إليكم ما قالته إبنته
Lebanon 24
21-08-2025
|
15:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدّثت ناي إبنة الفنان
ربيع الأسمر
عن الإشكال الذي حصل في بلدة لاسا، في عيد السيّدة، خلال إحياء والدها الحفل في المناسبة.
Advertisement
وأشارت ناي في فيديو نشرته عبر حسابها على "
انستغرام
"، إلى وجود تقصير في تنظيم الحفل، وعلى الرغم من هذا الأمر، أكمل والدها الغناء.
وقالت: "
بابا
كان عم بساير كلّ الوقت، وفي آخر 10 دقائق من الحفل، صعد شخصان إلى المسرح، وطلبا من والدي توجيه تحيّة لاسم غريب ومضحك".
وأضافت: "بابا قلن انا ما بقدر، انا مني بحفلة خاصة نحنا بكنيسة، وإجا خيي من وراء أحد الاشخاص وقلو عمول معروف نزال عن المسرح".
وتابعت: "كانوا عم بجمعوا بعض وعم بقولوا لخيي هلق بتشوف، فقلن بابا نحنا جايين ننبسط ونفرح، وبابا ما كمل جملتو وهجموا شي 30 شخص على المسرح".
وقالت ناي: "أخي حاول يقاوم وانضرب بالفرد من وراء ووقع على الارض وصار ينزف، وابن عمي نصاب بضهرو، وحاولوا يزتوهن بالوادي، اخي فات على المسشفى تعالج ونحنا رفعنا دعوى".
مواضيع ذات صلة
فنان لبناني يتكلم عن ابنته: صارت رفيقتي (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبناني يتكلم عن ابنته: صارت رفيقتي (فيديو)
22/08/2025 02:17:22
22/08/2025 02:17:22
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجته بحرينيّة... فنان سعيد جدّاً بزفاف إبنه وهذا ما قاله
Lebanon 24
زوجته بحرينيّة... فنان سعيد جدّاً بزفاف إبنه وهذا ما قاله
22/08/2025 02:17:22
22/08/2025 02:17:22
Lebanon 24
Lebanon 24
لأوّل مرّة... إبنة هيفا وهبي تُعلّق على أخبار "محاولة إنهاء حياتها" إليكم ما قالته
Lebanon 24
لأوّل مرّة... إبنة هيفا وهبي تُعلّق على أخبار "محاولة إنهاء حياتها" إليكم ما قالته
22/08/2025 02:17:22
22/08/2025 02:17:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"ابني أنقذ الجميع": والد ضحية حفل محمد رمضان يخرج عن صمته.. هذا ما قاله
Lebanon 24
"ابني أنقذ الجميع": والد ضحية حفل محمد رمضان يخرج عن صمته.. هذا ما قاله
22/08/2025 02:17:22
22/08/2025 02:17:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
طبيب يكشف تفاصيل حالة أنغام الصحيّة: الأطباء في حيرة
Lebanon 24
طبيب يكشف تفاصيل حالة أنغام الصحيّة: الأطباء في حيرة
16:30 | 2025-08-21
21/08/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"عنف أسريّ"... ما حقيقة ما يحدث بين ممثل تركيّ شهير وزوجته؟
Lebanon 24
"عنف أسريّ"... ما حقيقة ما يحدث بين ممثل تركيّ شهير وزوجته؟
13:44 | 2025-08-21
21/08/2025 01:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد قضيّة مذيعة شهيرة موقوفة... كانت على علاقة بأكبر تجار المخدرات
Lebanon 24
جديد قضيّة مذيعة شهيرة موقوفة... كانت على علاقة بأكبر تجار المخدرات
11:17 | 2025-08-21
21/08/2025 11:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ليليا الأطرش تحتفل بعيد ميلادها.. وصور توثق الأجواء
Lebanon 24
ليليا الأطرش تحتفل بعيد ميلادها.. وصور توثق الأجواء
10:07 | 2025-08-21
21/08/2025 10:07:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما وفيت": أنجيلا بشارة تثير الجدل بمنشور ومن ثم تحذفه.. هل قصدت وائل كفوري؟ (صورة)
Lebanon 24
"ما وفيت": أنجيلا بشارة تثير الجدل بمنشور ومن ثم تحذفه.. هل قصدت وائل كفوري؟ (صورة)
09:09 | 2025-08-21
21/08/2025 09:09:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو.. كم يحتاج اللبناني ليعيش شهريًا؟
Lebanon 24
بالفيديو.. كم يحتاج اللبناني ليعيش شهريًا؟
07:00 | 2025-08-21
21/08/2025 07:00:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تم تسريب 11 فيديو مع أزواجها.. بلوغر شهيرة في ورطة!
Lebanon 24
تم تسريب 11 فيديو مع أزواجها.. بلوغر شهيرة في ورطة!
01:52 | 2025-08-21
21/08/2025 01:52:53
Lebanon 24
Lebanon 24
رد اسرائيلي على الورقة الاميركية بغارات اشعلت ليل الجنوب.. وبرّي قلق من تنصُّل واشنطن
Lebanon 24
رد اسرائيلي على الورقة الاميركية بغارات اشعلت ليل الجنوب.. وبرّي قلق من تنصُّل واشنطن
22:04 | 2025-08-20
20/08/2025 10:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميم جديد من مصرف لبنان.. ما أهميته؟
Lebanon 24
تعميم جديد من مصرف لبنان.. ما أهميته؟
01:45 | 2025-08-21
21/08/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كان مسجونا في لبنان.. إعادة مواطن إلى إسرائيل وهذه هويته (صورة)
Lebanon 24
كان مسجونا في لبنان.. إعادة مواطن إلى إسرائيل وهذه هويته (صورة)
06:21 | 2025-08-21
21/08/2025 06:21:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:30 | 2025-08-21
طبيب يكشف تفاصيل حالة أنغام الصحيّة: الأطباء في حيرة
13:44 | 2025-08-21
"عنف أسريّ"... ما حقيقة ما يحدث بين ممثل تركيّ شهير وزوجته؟
11:17 | 2025-08-21
جديد قضيّة مذيعة شهيرة موقوفة... كانت على علاقة بأكبر تجار المخدرات
10:07 | 2025-08-21
ليليا الأطرش تحتفل بعيد ميلادها.. وصور توثق الأجواء
09:09 | 2025-08-21
"ما وفيت": أنجيلا بشارة تثير الجدل بمنشور ومن ثم تحذفه.. هل قصدت وائل كفوري؟ (صورة)
08:53 | 2025-08-21
عن حفل زفاف ابنته.. هذا ما كشفه عاصي الحلاني
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
22/08/2025 02:17:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
22/08/2025 02:17:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
22/08/2025 02:17:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24