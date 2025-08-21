28
فنون ومشاهير
طبيب يكشف تفاصيل حالة أنغام الصحيّة: الأطباء في حيرة
Lebanon 24
21-08-2025
|
16:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدّث الدكتور خالد منتصر عن الحالة الصحية للفنانة
المصرية
أنغام
، وقال عبر حسابه على "
فيسبوك
":
"أنغام دخلت المستشفى في البداية بـAcute pancreatitis التهاب حاد في البنكرياس وانزيمات عالية، وألم شديد واتضح إنه كيس على البنكرياس، من الممكن أن يكون كيسا حميدا أو adenocarcinoma سرطانية، لكن الأشعة أظهرت أن الحواف لا تعطي الصورة السرطانية على الأغلب حسب رأي الأطباء المصريين. عندما عرفت أنغام أنه كيس، راسلت
ألمانيا
وسافرت لمركز متخصص، وقرر الأطباء الألمان إجراء تدخل بالمنظار وتصريف السائل الموجود في الكيس عبر المعدة، وتم تحليل السائل فوجدوا أنه benign حميد وليس سرطانياً، وتصوروا أنهم بمجرد إفراغ الكيس سيخف الألم، لكن ما حدث أنها بمجرد أن بدأت الأكل والشرب عاد الألم كسابق عهده! وعندما دخلوا بالمنظار وجدوا أن الكيس قد تحول إلى خراج abcess".
وأضاف منتصر: "هنا اضطروا لإجراء جراحة بواسطة الروبوت ..لكن المشكلة إن الألم لسه شغال!!. وهذا أسخف ما يواجهه
الجراح
، أن يواجه عرضاً لا تفسير مباشرا له، والذي يظل مؤرقاً حتى بعد إزالة السبب المرجح أنه المصدر الأساسي، الأطباء الألمان ما زالوا في حيرة، الحالة ليست سرطانا حتى هذه اللحظة لكي نكون منضبطين في كلامنا". نتمنى الشفاء للجميلة أنغام التي نحلم بعودتها لخشبة المسرح لكي نتعطر برذاذ الجمال على ضفاف حنجرتها بنحبك يا أنغام". (روسيا اليوم)
