30
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
19
o
بشري
30
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
تسريب مكالمة بين أصالة وطليقها طارق العريان.. خلاف محتدم وشتائم متبادلة
Lebanon 24
22-08-2025
|
03:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
تداولت صفحات فنية مكالمة مسرّبة
دارت
بين المخرج
طارق العريان
وطليقته الفنانة
السورية
أصالة نصري
ونجلها خالد الذهبي، احتدم فيها الخلاف وتبادلا خلالها الشتائم، والتي طاولت أيضاً زوجة
العريان
الحالية عارضة الأزياء السورية
نيكول سعفان
.
Advertisement
وفي التسريب الذي لم يتبين تاريخه، يسأل خالد الذهبي طارق العريان: "لماذا تسبّ أمي؟"، قبل أن يتبادلا الاتهامات بالسرقة... وتدخل
أصالة
على خط المشادة الكلامية شاتمةً العريان ونيكول سعفان.
وكانت الخلافات بين الطليقين قد ظهرت إلى العلن في شهر شباط الماضي، حين حذف طارق العريان أغنية "
60 دقيقة
حياة" من قناة أصالة على موقع "
يوتيوب
"، قبل أن تُعيد الأخيرة نشرها.
وقرر العريان اللجوء الى
القضاء
واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أزمة الأغنية، حيث قال في تصريحات إعلامية: "أنا بقالي 5 سنين حاولت أدخّل أصدقاء مشتركين مع أصالة، وبالعكس هما رافضين تماماً، لأن في تفاصيل كتير بعد الانفصال إحنا متكلمناش فيها". وأضاف: "موقع "يوتيوب" شايف إن ألبوم وأغاني "60 دقيقة حياة" مش ملكي، رغم إن معايا كل الأوراق، فأنا هلجأ للقضاء بالرغم إني مكنتش عايز كده، لكن القضاء هو اللي هيثبت الأغاني إنتاج مين".
يُذكر أن أصالة أعلنت في عام 2020 طلاقها من طارق العريان، بعد زواج استمر 13 عاماً، وأثمر عن ابنين توأم، هما آدم وعلي.
مواضيع ذات صلة
بعد "القصف" المتبادل بينهما.. هذا أصل الخلاف بين أصالة نصري ومايا دياب
Lebanon 24
بعد "القصف" المتبادل بينهما.. هذا أصل الخلاف بين أصالة نصري ومايا دياب
22/08/2025 12:44:16
22/08/2025 12:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرة الذهبية 2025: غيابات مثيرة وتنافس محتدم بين نجوم أوروبا
Lebanon 24
الكرة الذهبية 2025: غيابات مثيرة وتنافس محتدم بين نجوم أوروبا
22/08/2025 12:44:16
22/08/2025 12:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أصالة مع طليقها الأول.. فما القصة؟ (صورة)
Lebanon 24
أصالة مع طليقها الأول.. فما القصة؟ (صورة)
22/08/2025 12:44:16
22/08/2025 12:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة مدوية: طارق سويد خارج سباق رمضان 2026.. هل من خلاف مع "ايغل فيلمز؟"
Lebanon 24
مُفاجأة مدوية: طارق سويد خارج سباق رمضان 2026.. هل من خلاف مع "ايغل فيلمز؟"
22/08/2025 12:44:16
22/08/2025 12:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
أحلام تبكي عند الحديث عن أنغام.. شاهدوا بالفيديو ما قالته
Lebanon 24
أحلام تبكي عند الحديث عن أنغام.. شاهدوا بالفيديو ما قالته
00:30 | 2025-08-22
22/08/2025 12:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف عناصر أمنية بملفّ الاحتيال على إليسا
Lebanon 24
توقيف عناصر أمنية بملفّ الاحتيال على إليسا
23:08 | 2025-08-21
21/08/2025 11:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد تمثيليّ أثار الجدل... رقصٌ داخل قاعة المحكمة!
Lebanon 24
مشهد تمثيليّ أثار الجدل... رقصٌ داخل قاعة المحكمة!
23:00 | 2025-08-21
21/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طبيب يكشف تفاصيل حالة أنغام الصحيّة: الأطباء في حيرة
Lebanon 24
طبيب يكشف تفاصيل حالة أنغام الصحيّة: الأطباء في حيرة
16:30 | 2025-08-21
21/08/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّض فنان لبنانيّ وإبنه للإعتداء خلال حفلٍ... إليكم ما قالته إبنته
Lebanon 24
بعد تعرّض فنان لبنانيّ وإبنه للإعتداء خلال حفلٍ... إليكم ما قالته إبنته
15:47 | 2025-08-21
21/08/2025 03:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو.. كم يحتاج اللبناني ليعيش شهريًا؟
Lebanon 24
بالفيديو.. كم يحتاج اللبناني ليعيش شهريًا؟
07:00 | 2025-08-21
21/08/2025 07:00:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير في "بنك ميد" يسرق 5 مليون دولار وترك ريا الحسن بسند إقامة
Lebanon 24
مدير في "بنك ميد" يسرق 5 مليون دولار وترك ريا الحسن بسند إقامة
23:07 | 2025-08-21
21/08/2025 11:07:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغٌ سيدفعه لبنانيّون شهريّاً لإنارة الشوارع
Lebanon 24
مبلغٌ سيدفعه لبنانيّون شهريّاً لإنارة الشوارع
14:10 | 2025-08-21
21/08/2025 02:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبغض الحلال".. هذا سيناريو "تسوية لبنان" بـ"توقيع أميركي"
Lebanon 24
"أبغض الحلال".. هذا سيناريو "تسوية لبنان" بـ"توقيع أميركي"
11:00 | 2025-08-21
21/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... آليات عسكرية سوريّة تتجه إلى الحدود اللبنانية
Lebanon 24
بالفيديو... آليات عسكرية سوريّة تتجه إلى الحدود اللبنانية
15:13 | 2025-08-21
21/08/2025 03:13:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
00:30 | 2025-08-22
أحلام تبكي عند الحديث عن أنغام.. شاهدوا بالفيديو ما قالته
23:08 | 2025-08-21
توقيف عناصر أمنية بملفّ الاحتيال على إليسا
23:00 | 2025-08-21
مشهد تمثيليّ أثار الجدل... رقصٌ داخل قاعة المحكمة!
16:30 | 2025-08-21
طبيب يكشف تفاصيل حالة أنغام الصحيّة: الأطباء في حيرة
15:47 | 2025-08-21
بعد تعرّض فنان لبنانيّ وإبنه للإعتداء خلال حفلٍ... إليكم ما قالته إبنته
13:44 | 2025-08-21
"عنف أسريّ"... ما حقيقة ما يحدث بين ممثل تركيّ شهير وزوجته؟
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
22/08/2025 12:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
22/08/2025 12:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
22/08/2025 12:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24