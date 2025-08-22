Advertisement

فنون ومشاهير

توقيف ممثل معروف... وفيديو يفضح ما فعله بصاحب متجر!

Lebanon 24
22-08-2025 | 08:25
A-
A+
Doc-P-1407792-638914733759615811.jpg
Doc-P-1407792-638914733759615811.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتدى الممثل التركي أوفوك بيرقدار على صاحب متجر، ووجّه له تهديداً، بعدما تقدّم الأخير بشكوى ضده على خلفية شغب وفوضى أحدثها برفقة أصدقائه داخل مطعمٍ، في منطقة بيوغلو القديمة في وسط إسطنبول.
 
 
وتدخلت الشرطة وأوقفت الممثل البالغ من العمر 43 عاماً. (ارم نيوز)
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اعتداء وحشي على صاحب متجر.. زبون صفعه ومسك بلحيته (فيديو)
lebanon 24
22/08/2025 17:59:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة حسناء تفضح النجوم.. ماذا في التفاصيل؟
lebanon 24
22/08/2025 17:59:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة معروفة تتغزّل بزوجها... هذا ما قالته (صور)
lebanon 24
22/08/2025 17:59:43 Lebanon 24 Lebanon 24
علي حسن خليل: نريد الجيش القوي صاحب السلطة والقرار وصاحب العقيدة القتالية الذي يعرف أن إسرائيل عدوة للبنان واللبنانيين
lebanon 24
22/08/2025 17:59:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:55 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:10 | 2025-08-22
09:34 | 2025-08-22
05:53 | 2025-08-22
03:55 | 2025-08-22
00:30 | 2025-08-22
23:08 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24