وفاة نجم "تيك توك" شاب عن 28 عاماً: فترة وجودك معنا كانت قصيرة

Lebanon 24
22-08-2025 | 10:10
أعلنت جمعية "ألفا كابا بساي" للأعمال في جامعة أوستن بياي الحكومية، عن وفاة نجم "تيك توك" مالك تايلور عن عمر ناهز 28 عاماً.
وقالت في منشور: "بقلوب غامرة، ننعى أخانا الحبيب، مالك تايلور، إلى رحمة الله، كانت معرفته نورًا للجميع، دائمًا يضفي الضحك والفرح وابتسامة دافئة تُنير كل غرفة دخلها. على الرغم من أن فترة وجودك معنا كانت قصيرة، إلا أنك كنت أخًا صالحًا ومخلصًا، وسيُكافئك المُدقق العظيم على عملك الخالد".
 
 
 
