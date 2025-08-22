وفاة نجم "تيك توك" شاب عن 28 عاماً: فترة وجودك معنا كانت قصيرة

أعلنت جمعية "ألفا كابا " للأعمال في بياي الحكومية، عن وفاة نجم "تيك توك" مالك عن عمر ناهز 28 عاماً.

Advertisement

وقالت في منشور: "بقلوب غامرة، ننعى أخانا الحبيب، مالك تايلور، إلى رحمة الله، كانت معرفته نورًا للجميع، دائمًا يضفي الضحك والفرح وابتسامة دافئة تُنير كل غرفة دخلها. على الرغم من أن فترة وجودك معنا كانت قصيرة، إلا أنك كنت أخًا صالحًا ومخلصًا، وسيُكافئك المُدقق العظيم على عملك الخالد".