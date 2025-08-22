بعد أن فاجأت جمهورها بأغنيتها.. هل عادت شذى إلى طليقها؟

Advertisement

كشفت الفنانة شذى حقيقة ما تردد حول عودتها لطليقها بعد طرح أحدث كليباتها "زمانك دلوقتي".وأكدت شذى في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي": "مفيش موضوع بقفله بفتحه تاني.. مفيش عودة ولا مجال للمفاوضات، والموضوع مقفول تماما عشان مفيش نصيب، واحنا مش متفاهمين ومفيش أي مشاكل بينا، وكان لازم أكون مع ناس شبهي".وكانت شركة " " قد أطلقت مؤخرًا فيديو كليب الأغنية الجديدة على " "، لتكون أولى محطات شذى في مشوار ألبومها مع الشركة لعام 2025. وتعتبر شذى هذه التجربة عودة إلى "التألق والاحترافية وتقديم فن راقٍ".