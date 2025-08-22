Advertisement

فنون ومشاهير

بعد أن فاجأت جمهورها بأغنيتها.. هل عادت شذى إلى طليقها؟

Lebanon 24
22-08-2025 | 11:26
Doc-P-1407847-638914843195081373.png
Doc-P-1407847-638914843195081373.png photos 0
كشفت الفنانة شذى حقيقة ما تردد حول عودتها لطليقها بعد طرح أحدث كليباتها "زمانك دلوقتي".

وأكدت شذى في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي": "مفيش موضوع بقفله بفتحه تاني.. مفيش عودة ولا مجال للمفاوضات، والموضوع مقفول تماما عشان مفيش نصيب، واحنا مش متفاهمين ومفيش أي مشاكل بينا، وكان لازم أكون مع ناس شبهي".
وكانت شركة "روتانا" قد أطلقت مؤخرًا فيديو كليب الأغنية الجديدة على "يوتيوب"، لتكون أولى محطات شذى في مشوار ألبومها مع الشركة لعام 2025. وتعتبر شذى هذه التجربة عودة إلى "التألق والاحترافية وتقديم فن راقٍ".
