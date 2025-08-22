من بيروت.. هذا ما كشف عنه محمد رمضان بشأن تعاونه مع لارا ترامب

Advertisement

رد الفنان محمد على سؤال حول الأنباء المتداولة عن اعتزال النجم الكبير عادل إمام، وذلك خلال عُقد على هامش حفله المرتقب في السبت المقبل. وقال رمضان إنه لا يملك أي معلومات مؤكدة حول هذا القرار، مشيراً إلى أن اعتزال "الزعيم" سيكون خبراً محزناً له ولجمهوره، وأضاف: "ربنا يحفظه لجمهوره ولعيلته ولينا كلنا. رمز كبير وكلنا اتعلمنا منه وما زلنا بنتعلم من مدرسته العظيمة، لكن قرار الاعتزال يخصه وحده، وإن حصل هيزعلنا كلنا لأنه قيمة كبيرة جداً".وخلال المؤتمر، كشف رمضان عن مفاجأة فنية جديدة تتمثل في تعاون غنائي مع لارا ، زوجة نجل الرئيس الأميركي . وأوضح قائلاً: "المفاجأة اللي مع لارا ترامب هي أغنية هنصورها في ميامي الأسبوع التاني من سبتمبر. سعيدة بالموسيقى العربية وهي من مستمعيني، وأغنيتها المفضلة بم بم. يا رب نعمل أغنية تليق بجمهوري العربي والمصري تحديداً".وعلى الصعيد السينمائي، ينتظر رمضان عرض فيلمه الجديد "أسد"، الذي يروي قصة الفارسي قائد ثورة الزنج ضد الدولة العباسية، بمشاركة رزان جمال، ، وماجد الكدواني، ومن تأليف محمد وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.