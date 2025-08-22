27
o
بيروت
29
o
طرابلس
24
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
13
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
من بيروت.. هذا ما كشف عنه محمد رمضان بشأن تعاونه مع لارا ترامب
Lebanon 24
22-08-2025
|
12:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
رد الفنان محمد
رمضان
على سؤال حول الأنباء المتداولة عن اعتزال النجم الكبير عادل إمام، وذلك خلال
مؤتمر صحفي
عُقد على هامش حفله المرتقب في
بيروت
السبت المقبل. وقال رمضان إنه لا يملك أي معلومات مؤكدة حول هذا القرار، مشيراً إلى أن اعتزال "الزعيم" سيكون خبراً محزناً له ولجمهوره، وأضاف: "ربنا يحفظه لجمهوره ولعيلته ولينا كلنا. رمز كبير وكلنا اتعلمنا منه وما زلنا بنتعلم من مدرسته العظيمة، لكن قرار الاعتزال يخصه وحده، وإن حصل هيزعلنا كلنا لأنه قيمة كبيرة جداً".
Advertisement
وخلال المؤتمر، كشف رمضان عن مفاجأة فنية جديدة تتمثل في تعاون غنائي مع لارا
ترامب
، زوجة نجل الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
. وأوضح قائلاً: "المفاجأة اللي مع لارا ترامب هي أغنية هنصورها في ميامي الأسبوع التاني من سبتمبر. سعيدة بالموسيقى العربية وهي من مستمعيني، وأغنيتها المفضلة بم بم. يا رب نعمل أغنية تليق بجمهوري العربي والمصري تحديداً".
وعلى الصعيد السينمائي، ينتظر رمضان عرض فيلمه الجديد "أسد"، الذي يروي قصة
علي بن محمد
الفارسي قائد ثورة الزنج ضد الدولة العباسية، بمشاركة رزان جمال،
علي قاسم
، وماجد الكدواني، ومن تأليف محمد
دياب
وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.
مواضيع ذات صلة
آخر معلومة... هذا ما كُشف بشأن التمديد لليونيفيل
Lebanon 24
آخر معلومة... هذا ما كُشف بشأن التمديد لليونيفيل
23/08/2025 04:53:26
23/08/2025 04:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"ابني أنقذ الجميع": والد ضحية حفل محمد رمضان يخرج عن صمته.. هذا ما قاله
Lebanon 24
"ابني أنقذ الجميع": والد ضحية حفل محمد رمضان يخرج عن صمته.. هذا ما قاله
23/08/2025 04:53:26
23/08/2025 04:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
كان غاضباً ومنزعجاً.. هذا ما حصل قبل كارثة حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي التي أدت لوفاة شخص
Lebanon 24
كان غاضباً ومنزعجاً.. هذا ما حصل قبل كارثة حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي التي أدت لوفاة شخص
23/08/2025 04:53:26
23/08/2025 04:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... ماذا يُحضّر محمد رمضان مع زوجة إبن ترامب؟
Lebanon 24
بالصور... ماذا يُحضّر محمد رمضان مع زوجة إبن ترامب؟
23/08/2025 04:53:26
23/08/2025 04:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير الثقافة المصري يدخل على خط أزمة شيرين.. هذا ما قاله
Lebanon 24
وزير الثقافة المصري يدخل على خط أزمة شيرين.. هذا ما قاله
15:41 | 2025-08-22
22/08/2025 03:41:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة صيفية وردية حالمة.. مي عمر تخطف الأنظار
Lebanon 24
بإطلالة صيفية وردية حالمة.. مي عمر تخطف الأنظار
15:20 | 2025-08-22
22/08/2025 03:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الجدل الكبير.. حسام حبيب ينفي عودته لشيرين!
Lebanon 24
بعد الجدل الكبير.. حسام حبيب ينفي عودته لشيرين!
15:16 | 2025-08-22
22/08/2025 03:16:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أن تجاهلته.. نيكولا معوّض يعلّق على الموقف المحرج مع دانييلا رحمة
Lebanon 24
بعد أن تجاهلته.. نيكولا معوّض يعلّق على الموقف المحرج مع دانييلا رحمة
14:59 | 2025-08-22
22/08/2025 02:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تعليق من شقيق شيرين بعد عودتها لحسام حبيب
Lebanon 24
أوّل تعليق من شقيق شيرين بعد عودتها لحسام حبيب
14:50 | 2025-08-22
22/08/2025 02:50:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مدير في "بنك ميد" يسرق 5 مليون دولار وترك ريا الحسن بسند إقامة
Lebanon 24
مدير في "بنك ميد" يسرق 5 مليون دولار وترك ريا الحسن بسند إقامة
23:07 | 2025-08-21
21/08/2025 11:07:06
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقِلَ إلى بيروت... توقيف نائب رئيس بلديّة داخل منزله
Lebanon 24
نُقِلَ إلى بيروت... توقيف نائب رئيس بلديّة داخل منزله
09:08 | 2025-08-22
22/08/2025 09:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن أقساط المدارس الخاصة لأولاد العسكريين.. هذا ما قرّره وزير الدفاع
Lebanon 24
عن أقساط المدارس الخاصة لأولاد العسكريين.. هذا ما قرّره وزير الدفاع
11:11 | 2025-08-22
22/08/2025 11:11:11
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة إبنه... هكذا فارق ابٌ الحياة صباح اليوم
Lebanon 24
كان برفقة إبنه... هكذا فارق ابٌ الحياة صباح اليوم
06:16 | 2025-08-22
22/08/2025 06:16:02
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار على شبان... وإصابة "حسن عشيرة"
Lebanon 24
إطلاق نار على شبان... وإصابة "حسن عشيرة"
08:54 | 2025-08-22
22/08/2025 08:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
15:41 | 2025-08-22
وزير الثقافة المصري يدخل على خط أزمة شيرين.. هذا ما قاله
15:20 | 2025-08-22
بإطلالة صيفية وردية حالمة.. مي عمر تخطف الأنظار
15:16 | 2025-08-22
بعد الجدل الكبير.. حسام حبيب ينفي عودته لشيرين!
14:59 | 2025-08-22
بعد أن تجاهلته.. نيكولا معوّض يعلّق على الموقف المحرج مع دانييلا رحمة
14:50 | 2025-08-22
أوّل تعليق من شقيق شيرين بعد عودتها لحسام حبيب
14:35 | 2025-08-22
حسام حبيب يخرج عن صمته: أنا مع شيرين في البيت
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
23/08/2025 04:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
23/08/2025 04:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
23/08/2025 04:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24