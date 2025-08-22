Advertisement

فنون ومشاهير

من بيروت.. هذا ما كشف عنه محمد رمضان بشأن تعاونه مع لارا ترامب

Lebanon 24
22-08-2025 | 12:24
Doc-P-1407869-638914878092072803.png
Doc-P-1407869-638914878092072803.png photos 0
رد الفنان محمد رمضان على سؤال حول الأنباء المتداولة عن اعتزال النجم الكبير عادل إمام، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد على هامش حفله المرتقب في بيروت السبت المقبل. وقال رمضان إنه لا يملك أي معلومات مؤكدة حول هذا القرار، مشيراً إلى أن اعتزال "الزعيم" سيكون خبراً محزناً له ولجمهوره، وأضاف: "ربنا يحفظه لجمهوره ولعيلته ولينا كلنا. رمز كبير وكلنا اتعلمنا منه وما زلنا بنتعلم من مدرسته العظيمة، لكن قرار الاعتزال يخصه وحده، وإن حصل هيزعلنا كلنا لأنه قيمة كبيرة جداً".
وخلال المؤتمر، كشف رمضان عن مفاجأة فنية جديدة تتمثل في تعاون غنائي مع لارا ترامب، زوجة نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأوضح قائلاً: "المفاجأة اللي مع لارا ترامب هي أغنية هنصورها في ميامي الأسبوع التاني من سبتمبر. سعيدة بالموسيقى العربية وهي من مستمعيني، وأغنيتها المفضلة بم بم. يا رب نعمل أغنية تليق بجمهوري العربي والمصري تحديداً".

وعلى الصعيد السينمائي، ينتظر رمضان عرض فيلمه الجديد "أسد"، الذي يروي قصة علي بن محمد الفارسي قائد ثورة الزنج ضد الدولة العباسية، بمشاركة رزان جمال، علي قاسم، وماجد الكدواني، ومن تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.
