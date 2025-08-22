Advertisement

فنون ومشاهير

مُقدم برامج متّهم بقتل صديقته.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
22-08-2025 | 12:57
A-
A+
Doc-P-1407878-638914895448343933.jpg
Doc-P-1407878-638914895448343933.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مثل توبياس ماركوس نوتال (32 عامًا)، المشارك في تقديم بودكاست، أمام محكمة بيرث الجزئية يوم الجمعة 22 آب، بعد اتهامه بقتل شريكته البالغة من العمر 30 عامًا داخل منزل في باسيندين.
Advertisement

وبحسب تقارير إعلامية، فإن الشرطة تلقت استدعاءً يوم الأربعاء 20 آب لحادث خطير في منزل بشارع ريد. وعثرت على المرأة مصابة بجروح طعنية، نُقلت إثرها إلى مستشفى رويال بيرث حيث فارقت الحياة لاحقًا.

نوتال، الذي اكتفى بتأكيد اسمه أمام القاضي، سيبقى رهن الاحتجاز حتى جلسة استماع جديدة مقررة في 17 أيلول بمحكمة ستيرلنغ غاردنز.

الشرطة وخبراء الطب الشرعي واصلوا تمشيط مكان الحادث يوم الخميس وسط تحقيقات موسعة. ولم تصدر شرطة غرب أستراليا أي تعليق رسمي بعد.

يُذكر أن نوتال تخرج من جامعة نوتردام، وعمل في شركة توظيف قبل أن يشارك مع زميله "ديل" في إطلاق بودكاست "Waking World" على سبوتيفاي، حيث يقدمان محتوى عن السحر والغموض ونظريات المؤامرة.

 
مواضيع ذات صلة
القبض على متهم بقتل زوجته حرقاً في مصر
lebanon 24
23/08/2025 04:53:33 Lebanon 24 Lebanon 24
إلغاء برنامج يخص النازحين السوريين... إليكم التفاصيل
lebanon 24
23/08/2025 04:53:33 Lebanon 24 Lebanon 24
والد نجم رياضي متهم بالشروع في القتل
lebanon 24
23/08/2025 04:53:33 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف المتهم بقتل والدته في جريمة مروعة
lebanon 24
23/08/2025 04:53:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:41 | 2025-08-22
15:20 | 2025-08-22
15:16 | 2025-08-22
14:59 | 2025-08-22
14:50 | 2025-08-22
14:35 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24